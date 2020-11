NASDAQ-100: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Der NASDAQ-100 war am 27. November mit einem Punktestand von 11937,8 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den NASDAQ-100 (US6311011026) mit +0,93 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus USA bei einem Punktestand von 11937,84. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Jd, Asml sowie Netease. Die Kurse sind um +3,7 %, +1,32 % sowie +1,1 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Tesla Inc, Pinduoduo Inc, Verisk Analytics Inc. Die Abschläge belaufen sich auf -0,18 %, -0,13 %, -0,08 %.

Jd Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jd-Aktie ein Durchschnitt von 61,61 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 88,23 USD (+43,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (81,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,03 Prozent Abweichung). Die Jd-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Jd erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

Asml Fundamental:

Der gleitende Durchschnittskurs der Asml beläuft sich mittlerweile auf 299,97 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 355 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,35 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 328,88 EUR. Somit ist die Aktie mit +7,94 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

Netease Dividende:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Netease damit 60,47 Prozent über dem Durchschnitt (4,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 5,28 Prozent. Netease liegt aktuell 60,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".





