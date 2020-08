NASDAQ-100: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der NASDAQ-100 war am 22. August mit einem Punktestand von 11477 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den NASDAQ-100 (US6311011026) mit +1,38 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus USA bei einem Punktestand von 11555,16. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Nvidia, Ulta Beauty sowie Microchip. Die Kurse sind um +4,43 %, +4,14 % sowie +2,82 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Applied Materials Inc, Moderna Inc, DocuSign Inc. Die Abschläge belaufen sich auf -2,35 %, -1,95 %, -1,92 %.

Nvidia Analysteneinschätzung:

Die Nvidia ist mit einem Kurs von 485,54 USD inzwischen +17,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +56,21 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

Ulta Beauty Relative Strength Index:

Die Aktie der Ulta Beauty wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 12 Buy, 13 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Ulta Beauty liegt im Mittel wiederum bei 256,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 213,36 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 20,07 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ulta Beauty insgesamt die Einschätzung "Hold".

Microchip Analysteneinschätzung:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Microchip-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 94,85 USD mit dem aktuellen Kurs (108,12 USD), ergibt sich eine Abweichung von +13,99 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 103,36 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,61 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Microchip ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.





