NAFTA 2.0 steht auf der Kippe

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) besteht seit 1994, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Seitdem habe sich das Handelsvolumen zwischen den Mitgliedsstaaten USA, Kanada und Mexiko von 350 Mrd. US-Dollar auf 1,15 Bio. US-Dollar etwa verdreifacht. Hervorzuheben sei die starke vertikale Integration einiger Wertschöpfungsketten zwischen den USA und Mexiko. Generell habe sich Mexiko dank seiner niedrigen Lohnkosten in vielen Bereichen zur "Werkbank" der Freihandelszone entwickelt. So hätten 40% aller amerikanischen Importe aus Mexiko ihren Ursprung in den USA. Ein prominentes Beispiel in diesem Zusammenhang sei die Automobilindustrie, die in Mexiko seit 1994 von 120.000 auf 850.000 Arbeitnehmer angewachsen sei und wo sich die Anzahl der produzierten Autos im gleichen Zeitraum knapp vervierfacht habe. Alle namhaften Automobilfirmen seien in Mexiko mit Produktionsstätten vertreten.









Die Automobilindustrie sei einer der Hauptgründe, weswegen die US-Administration das Abkommen nun in Frage stelle. Konkret solle der Anteil eines Autos, der innerhalb des Wirtschaftsraumes produziert werde und der Anteil an hochbezahlten Arbeitnehmern im Produktionsprozess erhöht werden. Aber auch andere Sektoren seien betroffen. Kanada solle etwa seine Handelsbeschränkungen für Milchprodukte lockern. Darüber hinaus verlange die USA, dass die NAFTA-eigenen Schiedsgerichte reformiert würden und eine Klausel zur automatischen Beendigung des Vertrags implementiert werden solle, die greife, falls sich nicht alle Teilnehmer regelmäßig für eine Weiterführung aussprechen würden.Für den Fall einer Aufkündigung des NAFTA-Abkommens durch die USA könnten Kanada und Mexiko grundsätzlich an dem Abkommen festhalten. Im Handel mit dem wichtigsten Handelspartner würden jedoch sechs Monate nach der Aufkündigung des Abkommens wieder Zölle vermutlich nach WTO-Maßgabe eingeführt. Mexiko wäre dabei als am stärksten exportorientiertes Land ganz besonders betroffen.Der Ausgang der Verhandlungen hänge maßgeblich von drei politischen Faktoren ab. Erstens, von den mexikanischen Präsidentschaftswahlen am 01.07.2018. Der hier führende linkspopulistische Kandidat Andrés Manuel López Obrador habe zwar seine Zustimmung für NAFTA kundgetan, gelte aber als Freihandelsskeptiker. Zweitens, solle eine Einigung noch von dem jetzigen Kongress verabschiedet werden, das heiße bis zu den Zwischenwahlen am 06.11.2018. Drittens, wolle die Republikanischer Partei im Wahlkampf für die Zwischenwahlen keine Schwäche zeigen, also nicht von ihren Forderungen abweichen.Da für alle Konfliktparteien viel auf dem Spiel stehe, sei eine schnelle Einigung unwahrscheinlich. Eine Einigung bis Ende Juni sei wahrscheinlicher, da so drohende wirtschaftliche Schäden innerhalb des politischen Zeitrahmens abgewehrt werden könnten. (Ausgabe vom 3105.2018) (01.06.2018/ac/a/m)