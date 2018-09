Myanmar - ein weißer Fleck ist verschwunden

Der Papst war im November zu Gast, Daniel hat Bagan bis Yangon erkundet und unter Touristen ist es der Geheimtipp: Myanmar. Seit einiger Zeit lässt sich über einen Umweg im Land auch investieren – mit einem weiteren Papier aus dem Hause Structured Solutions. Der Solactive Myanmar-Focused Asia Index SLA0MY bildet die Kursentwicklung von Unternehmen ab, deren Geschäftstätigkeit gegenwärtig oder zukünftig auf Myanmar und/oder angrenzende Staaten fokussiert ist.

Jahrzehntelang herrschte in Myanmar eine Militärdiktatur, doch seit März 2011 ist ein Demokratisierungsprozess eingeleitet worden. Die Problematik um Minderheiten ist weitreichend bekannt, doch politische Einschätzung ist hier nicht unser Thema.

Es ist zwar noch ein weiter Weg bis das Ziel erreicht ist, aber an den jüngsten Wirtschaftsnachrichten erkennt man, dass es tatsächlich Anlass zur Hoffnung auf eine Besserung der ökonomischen Verhältnisse gibt. Es besteht enormer Nachholbedarf, angefangen bei der Stromversorgung, dem Transportwesen bis hin zur Wasser- und Abwasserversorgung. Viel Geld wurde bisher eher für den Militärhaushalt als für die Infrastruktur verwendet.Doch in einem Bericht der Asiatischen Entwicklungsbank heißt es, dass in den kommenden zehn Jahren ein jährliches Wirtschaftswachstum von mindestens acht Prozent erwartet wird, sogar eine Verdreifachung des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2030.

Myanmar ist reich an Bodenschätzen und besitzt aufgrund seiner Nähe zu China und Indien auch geographisch eine exzellente Ausgangsposition. Für Anleger ist es aktuell kaum möglich, in die Wirtschaft von Myanmar zu investieren. Das Land besitzt keine umfassende und zugängliche Börse, an denen internationale Anleger agieren können.

Der neue Solactive Myanmar-Focused Asia Index bietet Investoren dennoch die Möglichkeit zur Partizipation an bis zu 15 Unternehmen, die einer Geschäftstätigkeit in Myanmar

nachgehen oder es planen. Der Index wird als Performance-Index in USD berechnet und halbjährlich angepasst. Die Unternehmen werden gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet bei einer Beschränkung von 15%.

Zum Start enthielt der Index elf Mitglieder. Von den Top fünf Unternehmen, die knapp 75 Prozent des Index ausmachen, kommen drei aus Thailand und zwei aus Singapur. Darunter sind zwei Energieunternehmen und jeweils ein Konsum-, Finanz- und Bauwert. Die Managementgebühr beträgt 1,2 Prozent im Jahr, das Papier ist nicht währungsgesichert. Nach Auflage ging der Index zunächst tauchen, doch jetzt strebt er auf Rekordhoch.