Den Mutigen gehört die Welt!

Heißt es in einem Sprichwort. Wenn Mut bedeutet sich gegen die einhelligen Meinungen der breiten Masse zu stellen, dann gehören die Investoren in der FondsStrategie Surplus Z 7+ zu den Mutigen. Zugleich bedeutet antizyklisches Investieren jedoch auch, dass man in günstige Werte investiert, die aktuell nicht hoch im Kurs stehen und deswegen von der breiten Masse gemieden werden. Ist es also mutig, wenn man in Werte investiert die günstig sind und dadurch ein viel geringeres Verlustpotential haben als die Werte die seit Jahren zu laufen scheinen? Man muss entschieden mit “Nein” antworten.

Mutig ist es, oder sogar waghalsig, wenn man in Werte investiert, die 70% über dem historischen Durchschnitt notieren, wie es im Moment z.B. beim breiten US Aktienmarkt der Fall ist. Dies ist das eindeutige Statement hinter der …Bewertung des Shiller-KGV, wie sie folgend betrachten können.

