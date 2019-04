Mutig! Dax erobert 12.000 Punkte zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax scheint auch heute an den 12.000 Punkte zu scheitern. Nach schwachem Start geht es in Richtung dieser runden Marke. US Banken stehen mit Bilanzen im FokusSomit versucht der Dax den Ausbruch aus der engen Handelsspanne zwischen 11 850 und 11 950 Punkten. Derzeit sieht es nach einer „Nullwoche“ aus.Gute Nachrichten kommen aus China: Die Exporte haben im März überraschend deutlich zugelegt. In Dollar gerechnet sind die Ausfuhren im Jahresvergleich um 14,2 Prozent gestiegen. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg von nur 6,5 Prozent gerechnet.Am Mittag kommen erste wichtige Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo. Diese sehen auf den ersten Blick gut aus und befeuern die deutsche Konkurrenz Commerzbank und Deutsche Bank.Ansonsten sorgen Analysten für Kursbewegung, wie bei Medigene. Die Baader Bank hatte ihre bisherige Kaufempfehlung gestrichen. Eine klinische Studie zu einem Blutkrebs-Wirkstoffkandidaten geht nur schleppend voran. Das senkt den Wert des Unternehmens, so die BegründungAm Frankfurter Flughafen sind die Passagierzahlen im ersten Quartal nicht mehr so schnell gewachsen wie zuletzt. Im erstenQuartal nutzten 14,8 Millionen Passagiere das größte deutsche Drehkreuz. Das war zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 2,5 Prozent. Im Gesamtjahr 2018 hatte das Wachstum 7,8 Prozent betragen. Allerdings zeichnet sich ab, dass der Flughafen an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet. Die Zahl der Starts und Landungen kletterte im Quartal um 3 Prozent. Wegen der schwächeren Weltkonjunktur sank aber das Aufkommen der Luftfracht um 2,3 Prozent.Die SoftwareAG rechnet nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal in seinem Geschäft mit Datenbanksystemen und Großrechnern nun mit mehr Umsatz als bisher. Allerdings eben nur in diesem Bereich. Andere Geschäftsfelder wie IoT, Digitale Prozesse oder Cloud wachsten zwar zum Teil deutlich, liegen aber umsatzseitig unter den Erwartungen. Die Summe dagegen sieht versöhnlich aus: Der Gesamtumsatz stieg im ersten Quartal um 8 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag auf Vorjahresniveau. Insgesamt wurden die Erwartungen von Experten damit übertroffen.JPMorgan belässt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 30 EuroNach zwei Niederlagen in den Prozessen um angebliche Krebsrisiken von Produkten der Tochter Monsanto soll Bayer eine gütliche Einigung mit den Klägern suchen. Darauf drängt das zuständige Gericht. Ein Analyst von JPMorgan rechnet mit einer Belastung für Bayer von 5 Milliarden USDDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.