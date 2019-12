Murphy Oil – Ölproduzent vor Ausbruch aus Mega-Base!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Symbol: MUR ISIN: US6267171022

Rückblick: Die Murphy Oil Corporation ist ein ein in El Dorado, Arizona, beheimateter Ölproduzent, der 1964 gegründet wurde und heute mit 1.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD erzielt. Das im SP500 gelistete Energieunternehmen beschränkt sich auf das Explorieren von Bohrlöchern und die Produktion von Erdöl, Erdgas in den Vereinigten Staaten, Kanada und Malaysia. Charttechnisch konnte die Aktie die letzten Wochen von der allgemeinen Erholung des Ölpreises profitieren und sich vom Jahrestief im August bereits um 46 % nach oben, bis hin an den alten Widerstand rund um die 25 USD, kämpfen. Diese Marke wurde nun bereits zum dritten Mal getestet, der aktuelle Abpraller wurde jedoch bereits am EMA 20 aufgefangen.

Chart vom 10.12.2019 Kurs: 24,90 USD

Meinung: Kann sich der Ölpreis im Zuge der robusten Weltwirtschaft weiterhin stabil zeigen sollte Murphy Oil den 25er Widerstand bald wieder in Angriff nehmen. Die aktuelle Konsolidierung über dem EMA 20 ist im Vergleich zu den vorherigen Abprallern, die den Wert sofort wieder auf Talfahrt schickten, ein gutes Indiz für einen baldigen Angriff auf den Widerstand und Durchbruch dieser Marke.

Setup: Investoren ergäbe sich der Einstieg beim Breakout durch die 25,29 USD mit einem aggressiven Stopp Loss unter dem EMA 20 bei 23,60 USD. Als erstes Ziel sehe ich darüber erst wieder den Widerstand rund um 29,80 USD.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in MUR

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

