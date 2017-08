Munich Re: Hurrikan gefährdet Rendite

Texas wurde von einem größeren Wirbelsturm heimgesucht, der Starkregen und schwere Überflutungen mit sich gebracht hat. Die Aktie des Rückversicherers Munich Re setzte daraufhin zurück und droht weiter abzurutschen. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Short auf Munich Re vor.

Die Münchener Rückversicherung AG (kurz Munich Re) ist eine deutsche Rückversicherungsgesellschaft und eine der weltweit führenden in dieser Branche. Zahlreiche Versicherungen sichern sich bei einem Schadensfall genau über dieses Unternehmen ab – größere Schadensvorkommnisse wie bei Wirbelstürmen können deshalb in unregelmäßigen Abständen Löcher in die Bilanz reißen und drücken somit auf die Rendite des Rückversicherers. Genau so könnte es auch diesmal wieder kommen, vorsichtige Anleger trennten sich bereits im Montagshandel von ihren Papieren und schickten die Aktie entsprechend ins Minus. Dabei balanciert das Wertpapier jetzt auf einer letzten markanten Unterstützung, die bei einem Bruch eine weitere Verkaufswelle nach sich zieht und den Abgabedruck entsprechend erhöht.

Jahreshochs aus 2016 nicht zu knacken

Trotz mehrerer Ausbruchsversuche über die Jahreshochs aus 2016 bei 187,35 Euro, erlebte das Wertpapier der Münchner Rück AG immer wieder Rückschläge in diesem Bereich. Auch wurde der zuvor etablierte Aufwärtstrendkanal bereits gebrochen, wodurch sich eine sukzessive Seitwärtsbewegung breitgemacht hat. Nun liegen die Notierungen auf der letzten markanten Unterstützung von rund 175,00 Euro auf, ein Bruch dieser bedeutet weiteres Abwärtspotenzial zumindest bis auf die aktuellen Jahrestiefs von 170,50 Euro. Im weiteren Verlauf könnte es sogar noch ein Stück weit tiefer gehen. Mit einem Faktor-Zertifikat Short auf Munich Re (WKN VS89L3) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter nachlassenden Munich Re-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional davon profitieren. Bei einem unerwarteten Kurssprung mindestens über die Marke von 179,00 Euro scheint hingegen ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat vorteilhaft.

Tageschart: Munich Re (in Euro)

Faktor-Zertifikat Short auf Munich Re



Kennzahlen (Stand: 29.08.2017, 07.45 Uhr)

WKN: VS89L3 Akt. Kurs: 0,94/0,95 Euro Ausgabepreis: 10,00 Euro

Bezugsverhältnis:

1:100

Laufzeit: endlos

Typ: Faktor-Zertifikat Short

Emittent: Vontobel Basiswert: Munich Re

Kurs Basiswert:

174,85 Euro

Faktor: 8,0 Order über Börse Stuttgart



