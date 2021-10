Munich RE: Cyber-Versicherungen sollen beim Dax-Konzern zum Wachstumstreiber werden

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Versicherungskonzern Munich RE erwartet für 2021 Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn. Details zu diesem Setup im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: MUV2 ISIN: DE0008430026

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Die Aktie der Münchner Rück verlor innerhalb der letzten sechs Monate rund 10.5 Prozent ihres Kurswertes. Aktuell befindet sich das Wertpapier in einer Seitwärtsbewegung mit einem Ausreißer am vergangenen Freitag nach unten. Die Chartformation bietet sich für einen Breakout-Trade an.

Chart vom 04.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 240.75 EUR





Meine Expertenmeinung zu MUV2

Meinung: Das Versicherungsunternehmen aus der bayerischen Landeshauptstadt hatte Corona-bedingt Einbußen bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung hinnehmen müssen, für das laufende Jahr werden aber neue Rekordzahlen erwartet. Langfristig orientierten Investoren gibt die stabile Dividendenrendite von rund 4 Prozent zusätzliche Anreize. Wachstumstreiber sollen unter anderem Cyber-Versicherungen sein, mit deren Hilfe sich Unternehmen gegen Computerpannen und Attacken aus dem Netz absichern können.

Mögliches Setup: Das Ausbrechen der Aktie nach oben würden wir als Kaufsignal interpretieren, den Stopp Loss unter die Kerze vom 22. September setzen und als Kursziel das Pivot-Hoch vom 23. August anpeilen. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.0. Details zu diesem Long-Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MUV2.

Veröffentlichungsdatum: 05.10.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von