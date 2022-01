Münchener Rück-Calls mit 71% Chance bei Kurserholung auf 274 Euro

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich die Münchener Rück-Aktie (ISIN: DE0008430026) seit ihrem Tief vom 19.7.21 bei 215,25 Euro in einer Aufwärtsbewegung, die die Aktie bis zu einem Hoch bei 278,75 Euro ansteigen ließ. Obwohl die Aktie wegen der Schwäche des Gesamtmarktes in den vergangenen Tagen unter Druck geriet, hielt sie sich dennoch relativ gut und eröffnete am 25.1.22 den Handel leicht positiv.

Dreht die Aktie nach oben, dann könnte ein Anstieg bis auf das Hoch vom Februar 2020 bei 284,20 Euro folgen, der sich in weiterer Folge auf bis zu 325 bis 330 Euro ausweiten könnte. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 258,05 Euro bzw. unter die Marke von 250,87 Euro könnte einen Kursrückgang auf 235,05 bis 215,25 Euro auslösen. Kann die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste aufholen und zumindest wieder das Niveau vom 20.1.22 bei 274 Euro erreichen, dann könnten Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 250 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis bei 250 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFH0ZH3, wurde beim Aktienkurs von 264,80 Euro mit 2,06 – 2,08 Euro gehandelt.

Kann sich die Münchener Rück-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 274 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,58 Euro (+24 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 254,642 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 254,642 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB268E6, wurde beim Aktienkurs 264,80 Euro mit 1,11 – 1,13 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Münchener Rück-Aktie auf 274 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,93 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 249,566 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 249,566 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH5Y304, wurde beim Aktienkurs 264,80 Euro mit 1,61 – 1,64 Euro quotiert.

Legt die Münchener Rück-Aktie auf 274 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,44 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchener Rück-Aktien oder von Hebelprodukten auf Münchener Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek