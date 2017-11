Münchener Rück-Calls mit 190%-Chance bei Kursanstieg auf 200€

Mit einem Kursanstieg von bis zu 0,5 Prozent zählte die Münchener Rück-Aktie (ISIN: DE0008430026) am 23.11.17 zu den wenigen DAX-Werten, die nicht in den roten Zahlen in den schwachen Handelstag starteten. Nachdem der Aktienkurs noch am 9.11.17 an der 200 Euro-Marke gekratzt hatte, gab er bis zum 22.11.17 auf bis zu 188,60 Euro nach.

Nach dem am 21.11.17 abgehaltenen Investorentag bestätigten die Experten, wie beispielsweise jene von Goldman Sachs, der SocGen und der Commerzbank ihre Kaufempfehlungen für die Rückversicherungsaktie. Wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den höchsten Kurszielen, die im Bereich von 220 Euro definiert wurden, zumindest wieder auf 200 Euro steigert, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 195 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis bei 195 Euro, Bewertungstag 15.1.18, BV 0,1, ISIN: CH0345450859, wurde beim Aktienkurs von 189,55 Euro mit 0,19 – 0,20 Euro gehandelt.

Gelingt der Münchener Rück-Aktie im nächsten Monat auf ihrem Weg zum bei 220 Euro liegenden Kursziel zumindest der Anstieg auf 200 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+190 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 182,403 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 182,403 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD2FYY6, wurde beim Aktienkurs von 189,55 Euro mit 0,75 – 0,76 Euro taxiert. Kann die Münchener Rück-Aktie in naher Zukunft auf 200 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,75 Euro (+130 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,84 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 175,84 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3BTH5, wurde beim Aktienkurs von 189,55 Euro mit 1,41 – 1,42 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Münchener Rück-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,41 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchener Rück-Aktien oder von Hebelprodukten auf Münchener Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek