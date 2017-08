Münchener Rück-Calls mit 143%-Chance bei Kursanstieg auf 182€

In den vergangenen drei Monaten wurde die Münchener Rück-Aktie (ISIN: DE0008430026) zumeist innerhalb einer Bandbreite von 172 Euro bis 186 Euro gehandelt. Nachdem der Aktienkurs am 29.8.17 knapp oberhalb von 170 Euro nach oben drehte, könnte er sich nun – beflügelt durch positive Analystenkommentare – wieder dem oberen Rand der Tradingrange annähern. Allein am 30.8.17 wurde die Münchener Rück-Aktie von drei Analysten mit Kurszielen von bis zu 200 Euro zum Kauf empfohlen.

Wenn der Kurs der Münchener Rück-Aktie auf seinem Weg zum 25 Euro entfernten Kursziel innerhalb des nächsten Monats wieder auf 182 Euro zulegen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis bei 175 Euro, Bewertungstag 17.11.17, BV 0,1, ISIN: DE000CV2TCA2, wurde beim Aktienkurs von 174,15 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Münchener Rück-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 182 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+74 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 168,893 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 168,893 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD05S31, wurde beim Aktienkurs von 174,15 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro taxiert.

Gelingt der Münchener Rück-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 182 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,31 Euro (+143 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 164,36 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Münchener Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 164,36 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF0XZA7, wurde beim Aktienkurs von 174,15 Euro mit 1,01 – 1,02 Euro taxiert. Wenn sich der Kurs der Münchener Rück-Aktie in den nächsten Wochen auf 182 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,76 Euro (+73 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchener Rück-Aktien oder von Hebelprodukten auf Münchener Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek