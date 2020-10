MünchenerRück-Puts mit 99%-Chance bei Kursrückgang auf 199 Euro

Nachdem die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) am 17.2.20 bei 284,20 Euro ein Mehrjahreshoch erreicht hatte, brach die Aktie im März auf bis zu 141,10 Euro ein. Danach erholte sich die Aktie auf bis zu 255,70 Euro. Mit dem Unterschreiten der Unterstützung bei 239,40 Euro war die Rally beendet und in weiter Folge durchbrach die Aktie auch noch den seit dem Juni bestehenden Aufwärtstrend. Laut Analyse von www.godmode-trader.de vermittelt das Chartbild der Aktie derzeit einen bearishen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte ein Kursrückgang auf 199 Euro eintreten. Erst oberhalb von 223 Euro würde sich das Chartbild wieder verbessern.

Für Anleger, die vom Eintritt des negativen Szenarios eines Kursrutsches auf bis zu 199 Euro ausgehen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 210 Euro

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis bei 210 Euro, Bewertungstag 16.12.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC0YWP3, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 214,70 Euro mit 1,17 – 1,19 Euro gehandelt.

Gibt die MünchenerRück-Aktie in spätestens einem Monat auf 199 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,69 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 228,912 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 228,912 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR1ZTS8, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 214,70 Euro mit 1,48 – 1,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der MünchenerRück-Aktie auf 199 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 2,99 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 235,765 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 235,765 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE2DZV2, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 214,70 Euro mit 2,13 – 2,16 Euro taxiert.

Gibt die Aktie auf 199 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 3,67 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek