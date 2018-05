MünchenerRück-Puts mit 76%-Chance bei Kursrückgang auf 175€

Bei der MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) ist laut Analyse von www.godmode-trader.de trotz des Bruchs des mehrmonatigen Abwärtstrends keine Aufwärtsdynamik zu erkennen ist. Nachdem die Aktie nun die Unterstützung bei 186,32 Euro nach unten hin durchbrochen Hat, könnten nun weitere Kursrückgänge folgen.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 184,10 Euro davon ausgeht, dass die Münchener Rück-Aktie, die heute zu den schwächsten DAX-Werten zählt, in den nächsten Wochen ihren Sinkflug auf 185 Euro ausweiten wird, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 20.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000DD58ZN1, wurde beim Aktienkurs von 184,15 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro gehandelt.

Gibt die MünchenerRück-Aktie in spätestens einem Monat auf 175 Euro nach, dann wird sich handelbare Preis des Puts bei etwa 1,02 Euro (+76 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 196,2211 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 196,2211 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PS1X952, wurde beim Aktienkurs von 184,10 Euro mit 1,24 – 1,25 Euro taxiert.

Fällt die MünchenerRück-Aktie in naher Zukunft auf 175 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 2,12 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 200,707 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,707 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HY76B01, wurde beim Aktienkurs von 184,10 Euro mit 1,72 – 1,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der MünchenerRück-Aktie auf 175 Euro wird der innere Wert des Turbo-Puts bei 2,57 Euro (+49 Prozent) liegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek