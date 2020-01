MünchenerRück, E.ON und Continental mit 6,75% Zinsen und 45% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Kursentwicklungen der drei im DAX-Index gelisteten Aktien MünchenerRück (ISIN: DE0008430026), Continental (ISIN: DE0005439004) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999) in den vergangenen zwei Jahren könnten unterschiedlicher kaum sein. Hätte man mit der MünchenerRück-Aktie bislang einen Kursgewinn von 40 Prozent und mit der E.ON-Aktie einen Ertrag von 12 Prozent erzielt, so hätte man mit einer Investition in die Continental-Aktie einen schmerzhaften Verlust von 54 Prozent hinnehmen müssen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Continental-Aktie, die sich nach ihrem steilen Fall im Jahr 2018 im vergangenen Jahr halbwegs stabilisieren konnte, und die beiden anderen Aktien vor deutlichen Kurseinbrüchen verschont bleiben werden, könnte ein Investment in die derzeit zur Zeichnung angebotenen Deutschland Aktienanleihe der RCB interessant sein.

6,75% Zinsen, 45% Sicherheit

Die Schlusskurse der MünchenerRück-, der E.ON- und der Continental-Aktie vom 14.2.20 werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten, vom 14.2.20 bis zum 14.2.22 angesiedelten Beobachtungszeitraumes aktiviert sind, werden bei 55 Prozent der Basispreise liegen. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 17.2.21 und am 16.2.22, erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 6,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn alle drei Aktien auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren notieren, dann wird die Anleihe am 17.2.22 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs die Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.

Wird die Anleihe beispielsweise mittels der Lieferung von Continental-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger bei einem angenommenen Basispreis der Continental-Aktie von 114 Euro (1.000:114)=8,77193 Aktien zugeteilt, wobei der Gegenwert des Bruchstückanteils Anlegern gutgeschrieben wird.

Die RCB-6,75% Deutschland Aktienanleihe, fällig am 17.2.22, ISIN: AT0000A2CEE6, kann noch bis 13.2.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe ermöglicht in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 6,75 Prozent, wenn die die MünchenerRück-, die Continental- und die E.ON-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit mindestens 55 Prozent gegenüber ihrer am 14.2.20 beobachteten Schlusskurse im Minus notieren.



Walter Kozubek