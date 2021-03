MünchenerRück-Calls mit 65%-Chance bei Kursanstieg auf 275 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist bei der MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) aus charttechnischer Sicht eine Rally möglich. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Münchener Rück befindet sich seit März 2020 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte die Aktie zunächst auf ein Hoch bei 255,70 EUR. Dieses Hoch durchbrach sie am 04. März 2021 und kletterte anschließend auf ein neues Rallyhoch bei 267,10 EUR. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert und setzte dabei auf das alte Hoch bei 255,70 EUR zurück. Dort kam es wieder zu Käufen. In den letzten beiden Tagen erwies sich allerdings der kurzfristige Abwärtstrend bei aktuell ca. 262,82 EUR als zu hohe Hürde.

Ausblick: Gelingt der Aktie des Rückversicherers doch noch ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Ein erstes Ziel läge bei ca. 275,00 EUR. Später könnte die Aktie an das Hoch aus dem Februar 2020 bei 284,20 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 255,70 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 242,50 EUR drohen. Damit käme es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Februar 2020.“

Gelingt es der MünchenerRück-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 263,80 Euro notierte, der Anstieg auf 275 Euro, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 265 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis 265 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000JM4Y6U3, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 263,80 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 275 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,27 Euro (+63 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 250,0857 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 250,0857 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF7NHT8, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 263,80 Euro mit 1,50 – 1,51 Euro taxiert.

Wenn die MünchenerRück-Aktie in nächster Zeit auf 275 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,49 Euro (+65 Prozent) erhöhen – sofern die MünchenerRück-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Munich Re



mehr >

Walter Kozubek