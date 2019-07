Morphosys erhofft sich den Durchbruch

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

nicht viele Aktien haben den „Neuen Markt“ überlebt, aber eine davon ist MorphoSys. Das Unternehmen ist im Biotechnologiebereich aktiv und kann eine besondere Wettbewerbsstärke vorweisen. Das Unternehmen besitzt eine einzigartige Datenbank mit Antikörpern. Das sind bestimmte Proteine, die das Immunsystem des Menschen unterstützen. Mit der Datenbank HuCAL ist es möglich, neue Produkte zu kreieren und Forschungskosten zu sparen. Viele bedeutende Pharma-Unternehmen nutzen die Datenbank und forschen in Partnerschaft mit MorphoSys nach neuen Wirkstoffen. Erweist sich ein Produkt in der Entwicklungsphase als erfolgreich, gibt es durch die vertragliche Zusammenarbeit sogenannte Meilenstein-Zahlungen.

MorphoSys entwickelt eigene Produkte

Im Laufe der Jahre hat sich MorphoSys weiterentwickelt. Das Unternehmen ist nun bereit in Eigenregie neue Produkte aufzubauen. In den Anfangsjahren waren die partnerschaftlichen Projekte mit Pharma-Unternehmen lebensnotwendig. So konnte sich MorphoSys finanzieren. Gleichzeitig wurde durch die Forschungsarbeit viel Eigenkompetenz aufgebaut. In Zukunft möchte sich MorphoSys darauf konzentrieren, neue Produkte zu entwickeln. Das vielversprechendste Projekt nennt sich MOR208 und steht unmittelbar vor der Zulassung. In 2020 soll es soweit sein und es soll gewaltig in der Kasse klingeln. MOR208 wird für die Behandlung von Blutkrebs eingesetzt und könnte im Idealfall pro Jahr mehrere Milliarden Euro einspielen. Außerdem sind weitere Produkte in der Pipeline, die in den nächsten Jahren zusätzliche Einnahmen bringen sollen.

Hoher Unternehmenswert, aber kleiner Umsatz - na und!

Das Geschäftskonzept von MorphoSys hatte schon immer einen Hauch von Genialität. Das veranlasste viele Börsianer die Aktie dauerhaft im Depot zu halten. Der Unternehmenswert beträgt aktuell mehr als 3 Milliarden Euro. Demgegenüber standen bisher immer nur ein schwacher Umsatz und manchmal ein geringer Gewinn. Seit 2016 wurden sogar nur noch Verluste produziert.

Schwache Finanzdaten und ein starker Börsenkurs. Passt das zusammen? Das nächste Jahr wird für MorphoSys eine besondere Bedeutung bekommen. Es deutet sich nämlich an, dass nach der jahrelangen Forschungsdauer ein finanzieller Durchbruch möglich wäre.

Bild: Wochen-Chart der MorphoSys Aktie [WKN 663200]







Bei dem Aufwärtstrend will kaum jemand seine Aktie verkaufen

Der Aktienkurs bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Juli 2018 machte die Aktie eine vorläufige Pause und konsolidierte. Aus dem anfänglichen Abverkauf entwickelte sich über Monate ein klassisches Dreieck-Kursmuster. Mit der Zuspitzung des Dreiecks entsteht eine psychologische Energie, die in der vergangenen Woche zum Ausbruch aus diesem Dreieck führte.

Im Gesamtbild des Aufwärtstrends entsteht dadurch ein Fortsetzungsmuster. Das ist eine ideale Konstellation und spricht zukünftig für höhere Kurse. Das nächste Kursziel beträgt 120 Euro. Es ist rechnerisch das Mindestziel für die Anstiegsbewegung. Der Trendverlauf und die Art und Weise wie das Dreieck sich bildete, spricht allerdings dafür, dass der Widerstand bei 120 Euro nicht auf Dauer halten wird. Wahrscheinlich wird der Widerstand sogar im ersten Versuch durchbrochen.

Fazit: MorphoSys bietet sehr viel Kursfantasie und gleichzeitig passen die technischen Kursmuster zum Aufwärtstrend. Die Aktie bietet sich für eine mittel- bis langfristige Haltedauer an. Sollte sich das Produkt MOR208 als Erfolg erweisen, könnte MorphoSys ein Liebling der Börsianer werden. Dann wäre sogar eine Kursverdoppelung denkbar.







Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas







