Morphosys Long: 80-Prozent-Chance

Die Analysten sind bei dem Biotech-Unternehmen auf breiter Front positiv gestimmt. Der Aktienkurs zeigt sich zuletzt aber leichter. Diese Kombination war in der Vergangenheit kein gutes Zeichen. Kommt es auch dieses Mal zu einem weiteren Rücksetzer?

Unter den führenden Analystenhäusern gibt es aktuell keine negative Einstellung. So liegen einige wenige auf "Halten", die Mehrzahl zeigt sich optimistisch bis sehr optimistisch. Nur von Barclays liegt das Kursziel unter dem aktuellen Niveau. In der Vergangenheit war es immer kein guter Einstiegszeitpunkt, wenn die Mehrheit der Analysten Notierungen in die gleiche Richtung erwarteten. Vielmehr darf man gespannt sein, ob dies nicht doch wieder einmal ein Warnzeichen darstellt. Immerhin ist bei der Aktie auch für das kommende Jahr kein Gewinn zu erwarten, so dass sich sogar für 2022 ein errechnetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von immer noch 35,17 ergibt. Aus diesem Blickwinkel bietet sich eher ein zurückhaltendes Vorgehen an! Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die charttechnische Bewertung.

Ist der steile Aufwärtstrend zu Ende?

Die starke Erholungsdynamik, welche bei MorphoSys seit dem Einbruch Mitte März zu beobachten ist, hat mittlerweile nicht nur an Dynamik eingebüßt, es zeigen sich auch erste Hinweise auf einen bevorstehenden Rücksetzer. Dieser könnte den Kurs rasch in Richtung unseres kurzfristigen Kursziels 90 Euro bringen, wobei ein Rückgang in den zweistelligen Kursbereich die Bewegung nach unten noch beschleunigen dürfte. Dann muss sich zeigen, wie stark der Abwärtsdruck noch ist bzw. ob ein weiterer Rückgang zu erwarten ist.

Andererseits ist hellt sich bei einem Anstieg über den Bereich um 124 Euro das charttechnische Bild wieder auf, womit in diesem Fall das Korrekturszenario wieder nach hinten rückt. Insofern bietet sich an diesem Bereich eine Absicherung in Form eines Stoppkurses an.

MorphoSys (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

124-125 // 130-131 Euro

Unterstützungen:

110 // 99 // 86 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HZ5RTS) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs von MorphoSys erwarten, überproportional mit einem Hebel von 3,88 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 25,76 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 124 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,75 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,2 zu 1, nachdem das Kursziel bei 5,15 Euro liegt (90,00 Euro beim Basiswert).

Strategie für fallende Kurse



WKN:

HZ5RTS

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,93 - 2,95 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

141,45 Euro

Basiswert:

MorphoSys

KO-Schwelle:

141,45 Euro

akt. Kurs Basiswert:

113,50 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,15 Euro

Hebel:

3,88

Kurschance:

+ 83 Prozent

Quelle: UniCredit



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.