Morphosys - Hoffen auf das erste eigene Medikament

Die Aktie von Morphosys zählt zu den absoluten Top-Performern der vergangenen Wochen. Seit Ende Juni ist der Kurs des MDAX- und TecDAX-Titels um fast 40 Prozent gestiegen.

Passend dazu hat der Biotech-Spezialist Morphosys in dieser Woche überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Positiv beeinflusst wurden diese durch eine Meilensteinzahlung des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline . Große Hoffnungen setzen Marktteilnehmer zudem auf das erste eigene Medikament des Biopharmaunternehmens, das Blutkrebsmittel Tafasitamab. Nach vielversprechenden Studien soll nun bis Mitte 2020 der Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eingereicht werden. In den USA wird dieser Schritt noch bis Ende des laufenden Jahres angestrebt.

Geniales Timing beim Einstieg

Einen Großteil des jüngsten Kursaufschwungs bei der Morphosys-Aktie hat Ralf Huenkemeier ( Teddy ) mitgenommen. Für sein wikifolio Die Millionäre war er Ende Juni zu einem Kurs von 82 Euro eingestiegen („Das Limit hat gegriffen“). Dabei erwischte er tatsächlich fast das damalige Tief, bevor es steil nach oben ging. Etwas ärgern wird den Trader, der seit 20 Jahren in einer Bank tätig und Mitglied in einem Investmentclub ist, vielleicht der gestrige Ausstieg. Zwar konnte er dadurch einen Gewinn von immerhin 28 Prozent eintüten. Durch die enormen Kursschwankungen (die Tagesspanne lag bei 13 Prozent!) griff sein Stopp-Loss-Limit aber nahe der Tagestiefs. Während sein Ausführungskurs bei 104,80 Euro lag, notiert die Aktie heute schon wieder bei rund 113 Euro.

Das Depot orientiert sich „am gleichnamigen Investmentclub, der im Jahr 2000 gegründet wurde“, kann in der Zusammensetzung aber davon abweichen. Nach dem Verkauf der zuvor relativ hoch gewichteten Morphosys ist das Portfolio (plus 21 Prozent seit Mai 2016) jetzt noch zu 64 Prozent in Aktien und zu 20 Prozent in ETFs (v.a. im Rohstoffsegment) investiert.

+20,0 % seit 14.05.2016

+1,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 119,94 investiertes Kapital

Teddy DE000LS9J586 ISIN kopieren Wikifolio ansehen Chart Analyse 201720182019050-2525 KennzahlenAktiv diversifiziert! Rücksetzer zum Einstieg genutzt

Die Redakteure von Börse Global hingegen haben den kurzen Rücksetzer vor den Zahlen dazu genutzt, bei der Morphosys-Aktie einzusteigen. In ihrem wikifolio Börse Global ist der Titel mit einem Depotanteil von 4,6 Prozent durchschnittlich stark gewichtet. „Die Grundstory bei Morphosys bzgl. möglicher Übernahmen bleibt bestehen. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen setzen wir hier auf ein erneutes positives Momentum“, begründen die Trader ihren Einstieg, der ihnen aktuell bereits ein Kursplus von sechs Prozent beschert hat.

Das diversifizierte Portfolio „soll das in unserem wöchentlichen Börsenbrief ‚Börse Global‘ geführte Musterdepot abbilden“. Dabei suchen die Experten nach Aktien, die sich „möglichst durch herausragende fundamentale Indikatoren oder attraktive technische Konstellationen ein besonders hohes Kurspotenzial erarbeiten könnten“. Die Schwergewichte kommen derzeit aus dem amerikanischen Tech-Segment.

+21,2 % seit 02.01.2017

-10,9 % 1 Jahr

0,9× Risiko-Faktor

EUR 7.636,92 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Commerzbank DE000CBK1001 376.146 € 293 78% 2 Dialog Smi GB0059822006 637.164 € 174 39% 3 EADS NL0000235190 63.232 € 134 61% 4 Zalando DE000ZAL1111 279.277 € 132 55% 5 Drillisch DE0005545503 321.820 € 112 54% 6 Nemetschek DE0006452907 20.318 € 110 48% 7 Metro DE000BFB0019 176.860 € 110 50% 8 Morphosys DE0006632003 108.915 € 100 50% 9 Grenke DE000A161N30 264.255 € 100 38% 10 Evonik DE000EVNK013 39.727 € 99 72%

BoerseGlobal DE000LS9KZ93 ISIN kopieren Wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar201820190-25255075 Kennzahlenmittel- bis langfristige Strategie Die 10 meistgehandelten MDAX-Aktien der letzten 7 Tage auf wikifolio.comEntdecken Sie weitere wikifolios mit der Morphosys-Aktie im Depot!

