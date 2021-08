MorphoSys legt wieder zu: Gehebeltes Renditepotenzial mit Calls

Die im MDAX und TecDAX gelistete MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in einem massiven Sinkflug. Notierte die Aktie noch im Juli 2020 im Bereich von 120 Euro, so wurde sie am 17.8.21 zeitweise bei 43,28 Euro gehandelt. Seit damals konnte sich der Aktienkurs allerdings wieder deutlich nach oben hin absetzen und erreichte am 25.8.21 sogar einen Tageshöchststand von 50,36 Euro.

Falls die Aktie nach den positiven Nachrichten, dass nach Kanada nun auch die Europäische Kommission eine bedingte Zulassung des Krebsmedikaments Tafasitamab veröffentlicht hat, ihre Aufwärtsbewegung auf 55 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 23.7.21) fortsetzt, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR8P7L0, wurde beim MorphoSys-Aktienkurs von 49,52 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Wenn die MorphoSys-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 55 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,84 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,064 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,064 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF7UFD8, wurde beim Aktienkurs von 49,52 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro taxiert.

Kann der Kurs der MorphoSys-Aktie wieder auf 55 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,09 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,533 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,533 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA8M5M1, wurde beim MorphoSys-Aktienkurs von 49,52 Euro mit 0,82 – 0,84 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MorphoSys-Aktie auf 55 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,24 Euro (+48 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MorphoSys-Aktien oder von Hebelprodukten auf MorphoSys-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek