MorphoSys: Bei einer Gegenbewegung gehen wir in den Trading-Modus!

Mit MorphoSys konnten wir schon einige Volltreffer in diesem Jahr melden und wir hatten den Aufstieg von 51,00 Euro bis 66,57 Euro im April und Mai fast komplett mit Trades ausgefüllt. Nur zum Schluss gab es einen Rohrkrepierer, denn obwohl es knapp über den Widerstand ging, folgte doch noch ein Abpraller nach unten und man musste den Gewinn schnell mitnehmen. Im Express-Service vom 23.05. hatten wir u.a. allerdings geschrieben: „Besser kassieren, als nachher „hätte, hätte - Fahrradkette“ sagen.“



Mehrere Trades davon konnten wir mit starken Hebel-Zertifikaten „vergolden!“ Am 05. März wurden 300% Gewinn gemeldet, danach im Mai zweimal über 60%. Seit 02. Juni gibt es eine Abwärtsbewegung von 67,14 Euro und am 14. Juni ein Tief bei 60,60 Euro. Eine Unterstützung kann man zwischen 58,60 Euro und spätestens 56,55 Euro ausmachen und man muss jetzt schauen, ob die Aktie das charttechnische Potenzial nach unten völlig ausschöpft oder ob es zuvor zu einer Gegenwehr der Bullen kommt. Im Moment sind wir sehr wachsam und beobachten die Kursentwicklung mit großem Interesse, damit wir den nächsten Einstiegspunkt finden. Wenn Sie starke, erfolgreiche Börsentipps mit konkreten Einstiegskursen und Vorschläge für Hebel-Zertifikate zur Gewinnmaximierung haben möchten, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service abonnieren.