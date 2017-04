MorphoSys (Weekly) - Pullback als 2. Chance

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":



















Rückschläge an charttechnisch bedeutende Unterstützungen bieten Anlegern oftmals interessante Einstiegsgelegenheiten. Regelmäßig ist das Chance-Risiko-Verhältnis dabei sogar besserals zum Zeitpunkt des eigentlichen Ausbruchs. Ein nahezu lehrbuchmäßiges Beispielfür diese These gibt aktuell die Morphosys-Aktie ab, bei der es in der letzten Wochezu einem Pullback an die massive Haltezone aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Dezember 2014 (akt. bei 52,05 EUR), einem Fibonnaci-Level (51,58 EUR) und den horizontalenUnterstützungen bei gut 50 EUR kam. Dass der Markt die angeführte Bastion tatsächlichals solche wahrnimmt, dokumentiert das „Hammer“-Umkehrmuster in der letzten Woche.Dank dieser Entwicklung steigen die Chancen, dass die Verschnaufpause seit Mitte Märzbereits ein Ende gefunden hat. Vielmehr sollte das Papier wieder Kurs auf die Hürdenbei rund 60 EUR nehmen, wo im Zusammenspiel mit zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements(60,13/29 EUR) eine wichtige Kumulationszone entsteht. Jenseits dieser Hürden würdensich die charttechnischen Perspektiven des Papiers weiter verbessern. Als Stopp bietetsich das jüngste Wochentief bei 49,63 EUR an.