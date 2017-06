MorphoSys Long: 150-Prozent-Chance

Charttechnisch befindet sich die Aktie von MorphoSys seit November letzten Jahres in einem Aufwärtstrend, der derzeit zwischen 76,90 und 88,50 Euro beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen Anfang der letzten Woche ein Hoch bei 67,75 Euro. In der Folge konsolidierte die Aktie den vorherigen und steilen Anstieg, doch fand am vorherigen Hoch von Ende 2015 bei 62,30 Euro eine Unterstützung. Dieser Support sollte nicht unterschritten werden, um eine weitere dynamische Bewegung zu starten, die die Notierungen der MorphoSys-Aktie über das zuletzt gesehene Hoch zum nächsten Ziel am Hoch von Mitte 2015 um 77 Euro führen könnte. Positiv äußerten sich zuletzt auch die Analysten, was der Aktie zusätzlichen Antrieb verleihen könnte. Denn nach positiven Studiendaten zum Antikörper MOR208 beließ die Commerzbank ihre Einstufung für MorphoSys mit einem Ziel von 76 Euro bei Kaufen. Das Analysehaus Independent Research hob sein Kursziel nach den jüngsten positiven Meldungen zum Antikörper Guselkumab sogar auf 77 Euro an. Die Zulassung eines darauf basierenden Mittels sei im dritten Quartal möglich. Auch der erfolgreiche Abschluss einer frühen Studienphase zum Wirkstoff MOR107 sei für die Analysten eine erfreuliche Nachricht gewesen, aus der sich interessante Perspektiven ergeben könnten.

MorphoSys (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer steigenden MorphoSys-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN CY4DCJ) mit einem Hebel von 6,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 14,2 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 61,50 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich dadurch unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 0,75 Euro. Bei einem Schlusskurs über 64 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel könnte sich um 77 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 7,1 zu 1.