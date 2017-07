MorphoSys (Daily) - Die nächste Zündstufe

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":



















Aufgrund der erfolgreichen Bodenbildung bzw. einem Abwärtstrendbruch hatten wir dieMorphosys-Aktie in den letzten Monaten mehrfach konstruktiv besprochen. Zum Wochenendekonnte der Titel erneut mit einer Reihe prozyklischer Einstiegssignale aufwarten.Als solche werten wir vor allem die „bullishe“ Auflösung der zuletzt bestehenden Korrekturflagge(obere Begrenzung akt. bei 62,63 EUR), aber auch die Rückeroberung der 38-Tages-Linie(akt. bei 63,27 EUR). Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgt dabei, dass die beidenWeichenstellungen mit einem Aufwärtsgap (63,56 EUR zu 65,71 EUR) vollzogen wurden.Dank des beschriebenen Ausbruchs sind die beiden Trenbdfolger MACD und Aroon am Freitagebenfalls auf „Kaufen“ gesprungen. Per Saldo steht die Börsenampel also auf „grün“und die Morphosys-Aktie dürfte perspektivisch das Hoch vom Juli 2015 bei 76,96 EURins Visier nehmen. Um die diskutierte Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es inZukunft nicht mehr in die o. g. Flagge zurückzufallen. Mit anderen Worten können Anlegerneue Longengagements auf Basis der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 62,63 EUR) absichern.