MorphoSys: Chance von 159 Prozent

Warum war 2016 für MorphoSys so erfolgreich? Dazu Vorstandschef Dr. Simon Moroney: "Für den ersten therapeutischen Antikörper auf Basis unserer Technologie wurde ein Antrag auf Marktzulassung durch unseren Pharma-Partner Janssen gestellt - das war ein wichtiger Meilenstein in unserer Firmengeschichte". Moroney weiter: "Wir erwarten die Entscheidung über die Zulassung von Guselkumab in der zweiten Jahreshälfte 2017." Zur Erklärung: Guselkumab ist ein Antikörper zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte. Gelingt die Zulassung, wäre dies zweifelsfrei ein großer Wurf für MorphoSys - wohl auch in Form einer hübschen Umsatzbeteiligung. Die Analysten der Deutschen Bank haben vor wenigen Tagen das Kursziel für MorphoSys von 84 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen verfüge über eine der umfangreichsten Antikörper-Pipelines in der Branche und habe etliche Partnerschaften mit etablierten Unternehmen, was der Aktienkurs noch nicht vollständig einpreisen würde, so die Analysten.







Charttechnische Unterstützungen



In den vergangenen Wochen zog die Aktie von MorphoSys die Wurst nicht vom Teller. Ein Grund: Der eher konservative Ausblick des Unternehmens für das laufende Jahr sorgte für einen kleinen Dämpfer. Vor allem aber war die Aktie wohl auch reif für eine Korrektur - von Ende September bis Anfang März, sprich in etwas mehr als fünf Monaten, kletterte das Papier von MorphoSys um schier sagenhafte 70 Prozent. Nach einer Korrektur notiert MorphoSys nun wieder in der Nähe des Aufwärtstrends, welcher gegenwärtig bei etwa 49 Euro verläuft. Bei etwa 47,50 Euro konnte der Kurs zudem eine horizontale Unterstützung etablieren. Das aktuelle Jahrestief wurde im Januar bei 46,50 Euro markiert.





Tageschart: MorphoSys (in Euro)

Mit einemkönnen risikobereite Anleger, die von einer steigenden MorphoSys-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 2,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 36 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem eben erwähnten Jahrestief im Basiswert bei 46,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,61 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die MorphoSys-Aktie kann um 85 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 6,6 zu 1.