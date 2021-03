MorphoSys-Calls mit hohen Chancen bei Erholung auf 88 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Nachdem es mit der im MDAX und TecDAX gelisteten MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) seit Ende Januar, als die Aktie noch oberhalb von 100 Euro gehandelt wurde, bis zum 4.3.21 um 24 Prozent auf bis zu 80,76 Euro nach unten gegangen war, könnte nach den über den eigenen Erwartungen liegenden guten Zahlen des Vorjahres nun doch wieder eine deutliche Kurserholung eintreten.

Wegen der starken Umsatzsteigerung des biopharmazeutischen Unternehmens mit führender Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein-, und Peptidtechnologie bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 129 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die MorphoSys-Aktie. Wenn die volatile MorphoSys-Aktie, die derzeit bei 82,68 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 88 Euro (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 2.3.21) zulegen kann, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 16.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000HZ88NK4, wurde beim MorphoSys-Aktienkurs von 82,68 Euro mit 0,62 – 0,64 Euro gehandelt.

Wenn die MorphoSys-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 88 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+36 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,338 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,338 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFD7XR6, wurde beim Aktienkurs von 82,68 Euro mit 0,89 – 0,90 Euro taxiert.

Kann der Kurs der MorphoSys-Aktie bald wieder auf 88 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,36 Euro (+51 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,6465 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,6465 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF00CA8, wurde beim MorphoSys-Aktienkurs von 82,68 Euro mit 1,15 – 1,17 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MorphoSys-Aktie auf 88 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,53 Euro (+31 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MorphoSys-Aktien oder von Hebelprodukten auf MorphoSys-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek