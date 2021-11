MorphoSys – Biotech-Wert kämpft um Vertrauen in neue Pipeline!

Der MorphoSys-Vorstand Sung Lee hat vor wenigen Tagen erneut eigene Aktien gekauft. Zwar sind Investments um Wert von knapp 20.000 US-Dollar kein Signal an die Marktteilnehmer, unbedingt in den Biotechnologiekonzern einzusteigen. Im laufenden Jahr kauften jedoch nicht nur Lee, sondern auch Mitglieder des Aufsichtsrats immer wieder MorphoSys-Aktien. Allerdings verpufften auch diese Signale. Vielmehr steht bei der MorphoSys-Aktie seit Jahresbeginn ein Wertverlust von 63 Prozent zu Buche, obwohl der Biotechnologiesektor boomt! Aktuell deutete sich ein Rebound ab. Gleichwohl ist Geduld gefragt. Strukturierte Produkte wie Bonus Cap-Zertifikate, Aktienanleihen auf die Aktie von MorphoSys oder ein breit diversifiziertes Indexzertifikat auf den European Biotech Index könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

In den zurückliegenden Monaten ging bei Analysten und Anlegern viel Vertrauen verloren. Der Grund ist die Neuausrichtung des Konzerns. So verkaufte MorphoSys im Sommer seine künftigen Lizenzrechte an verschiedenen Wirkstoffen, die auf der eigenen Antikörper-Technologie beruhen für 1,4 Milliarden Dollar an Royalty Pharma. Gleichzeitig übernahm MorphoSys das US-Biotechnologieunternehmen Constellation Pharmaceuticals für 1,7 Milliarden Dollar. Das entsprach einem Kursaufschlag von knapp 70 Prozent für ein Unternehmen, das an zwei neuartigen potenziellen Krebsmedikamenten in fortgeschrittenen klinischen Testphasen forscht. Dieser Schachzug zu diesem Preis war und ist für viele Marktteilnehmer nicht nachvollziehbar, denn die Medikamentenforschung verschlingt Zeit und Kapital. Dies bestätigte sich bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal, als sich die Verluste deutlich ausweiteten.

Es gibt allerdings erste Lichtblicke. Im Sommer 2020 erhielt MorphoSys gemeinsam mit ihrem Partner Incyte im Rahmen einer Blutkrebstherapie die US-Zulassung für Monjuvi. Die Umsätze kommen allmählich in Fahrt. In diesem Sommer folgte die Zulassung in Europa. Darüberhinaus hat Roche für Gantenerumab in den USA den Status „Therapiedurchbruch“ erhalten. Erfolgt die Zulassung für den Antikörper zur Behandlung von Alzheimerkrankheiten, winken MorphoSys Tantiemen in Höhe von 5,5 bis 7 Prozent des Umsatzes. Weitere Produktkandidaten sind aktuell in Phase II oder III. Der Blockbuster läßt also noch auf sich warten. Aktuell ist MorphoSys an der Börse weniger Wert als der Konzern im Sommer für Constellation Pharmaceuticals bezahlt hat. Somit scheint ein großer Teil der Risiken, die ein auf Medikamentenforschung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit sich bringt, eingepreist. Wenngleich ein weiterer Kursrückgang nicht ausgeschlossen werden kann.

Widerstandsmarken: 36,70/40,60/44,50 EUR

Unterstützungsmarken: 24,10/34,30 EUR

Die Aktie von MorphoSys bildet seit Januar 2020 einen Abwärtstrend und notiert nun mit rund EUR 35 im Bereich des Tiefs von 2016. Kippt die Aktie unter die Unterstützung von EUR 34,30, droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 24,10. Gestern setzte das Papier bei der Kreuzunterstützung bei EUR 34,30 auf und startete einen Rebound. Heute gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 36,70. Damit besteht nun die Chance auf eine Erholung bis EUR 40,60.

Basiswert WKN Emissionspreis Basispreis

Zinssatz

Finaler Bewertungstag MorphoSys AG HVB63X* 100 %** 70 %** 9,7 % 14.12.2022

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap-Level (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag MorphoSys AG HB0GT2 42,62 27,00 55,00 17.06.2022 MorphoSys AG HB15MT 42,16 30,00 60,00 17.06.2022

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Verwaltungsgebühr Finaler Bewertungstag European Biotech Index HX28ET 165,30 1,5% p.a. Open End*

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.