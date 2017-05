MorphSys-Calls mit neuen 80%-Chancen

Am 15.5.17, als die MorphoSys-Aktie, ISIN: DE0006632003, noch bei 59,85 Euro notierte, wurde hier ein Szenario erstellt, wie sich ein Kursanstieg der MorphoSys-Aktie, auf 62,34 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren ließe. Nach einem kurzen Schwächeanfall legte die Aktie auf ihren aktuellen Wert von 66,02 Euro zu. Mit den im Szenario präsentierten Long-Hebelprodukten konnten Anleger bis heute Erträge von bis zu 140 Prozent erzielen. Nach einer neuerlichen Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 77 Euro legte die Aktie auch am Vormittag des 30.5.17 zu.

Wer nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Tage von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ausgeht, aber dennoch einen Teil des Gewinnes mitnehmen möchte, könnte nun den Umtausch in höher gehebelte Scheine in Erwägung ziehen. Deshalb sollte nicht der gesamte Verkaufserlös der alten Scheine für die Investition in die neuen investiert werden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 66 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis bei 66 Euro, Bewertungstag 13.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000HU887U6, wurde beim Aktienkurs von 66,02 Euro mit 0,58– 0,59 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der MorphoSys-Aktie im nächsten Monat auf 70 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,73 Euro (+24 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,022 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,022 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW8B0N0, wurde beim Aktienkurs von 66,02 Euro mit 0,42 – 0,44 Euro taxiert.

Setzt die MorphoSys-Aktie in absehbarer Zeit der Höhenflug auf die Marke von 70 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,79 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,76 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,76 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CV0FN88, wurde beim Aktienkurs von 66,02 Euro mit 0,97 – 0,99 Euro quotiert. Wenn sich der Kurs der MorphoSys-Aktie in den nächsten Wochen auf 70 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+33 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MorphoSys-Aktien oder von Hebelprodukten auf MorphoSys-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek