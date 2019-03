Moore´s zweites Gesetz

Lam Research und das Gesetz steigender Aufträge!

von Harald Zwick - 21.03.2019, 08:30 Uhr

Die mittelfristige Zukunft meint es gut mit Halbleiterproduzenten und deren Zulieferer. Auch in einer konjunkturellen Eintrübung verbaut beispielsweise die Autoindustrie in weniger Autos mehr Halbleiterelemente. Mit einem Mini Future Long auf Lam-Research sollte sich eine Trend-Chance von 44 Prozent ergeben.

Jeder kennt Moore´s Law, wonach sich die Transistorendichte auf einem Chip voll integrierter Schaltkreise etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Diese Prognose hat sich seit mehreren Jahrzehnten als zutreffend erwiesen. Doch wer kennt Moores zweites Gesetz oder auch das Rock-Gesetz (benannt nach Arthur Rock und Gordon Moore)? Das Gesetz bezeichnet die ökonomische Kehrseite der exponentiellen Entwicklung der Transistorenanzahl. Diese Verkleinerung der Schaltkreise führt alle vier Jahre zu einer Verdoppelung der der Kosten für eine durchschnittliche Halbleiter-Chip-Fabrik. An diesem Punkt kommt Lam Research ins Spiel, denn als einer der führenden Hersteller und Anbieter verfahrenstechnischer Geräte und Anlagen für die Halbleiterindustrie unterliegen die Marktaussichten von Lam-Produkten dieser Gesetzmäßigkeit.

Fundamental weist die Aktie ein KGV von 13,05 und eine Dividende von 4,41 USD aus (beide Werte 2019e).



Technisch hat der Kurs wie bei so vielen Zykliker das gesamte Jahr 2018 konsolidiert und ist nach dem Tief bei 122,64 USD am 24.12.2018 aus dem fallenden Trend in eine Gegenbewegung übergegangen. Nach starken Zugewinnen ende Jänner 2019 hat die Aktie eine Seitwärtsbewegung ausgebildet, den Widerstand bei 182 USD nicht durchbrochen und ist zurück auf die Unterstützung von 165 USD gefallen. Aktuell ist die Aktie ein weiteres Mal an der 182 USD Marke gescheitert. Sollte beim nächsten Versuch der Ausbruch gelingen, ist Luft nach oben bis 198 USD.

Lam Research (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 182 // 198 US-Dollar Unterstützungen: 150 // 165 US-Dollar

Mit einem Mini Future Long (WKN MF9AM8) können risikobereite Anleger, die von einem steigenden Kurs bei Lam Research ausgehen, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 44,86 US-Dollar (25,5 Prozent). Der Einstieg in die spekulative Idee bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und könnte im Basiswert bei 164 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,47 Euro. Ein Ziel nach oben könnte auf weitere Sicht bei 198 US-Dollar liegen (6,45 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,9 zu 1.

Anmerkung: Stopps und Gewinnziele sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF9AM8

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,48 - 4,50 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 124,51 US-Dollar

Basiswert: Lam Research KO-Schwelle: 130,72 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 175,58 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 198,00 US-Dollar Hebel: 3,9

Kurschance: + 44 Prozent Quelle: Morgan Stanley

