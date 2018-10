Monument legt Ressourcenschätzung für das Mengapur-Projekt vor

Monument Mining (WKN A0MSJR / TSX-V MMY) hat wichtige Neuigkeiten von der Kupfer-Gold-Lagerstätte Mengapur in Malaysia vorgelegt. Es wurden neue Ressourcenzahlen zu dem Projekt gemeldet, das sich komplett im Besitz einer Momument-Tochtergesellschaft befindet.

„Wir freuen uns, diese Ressourcen bekannt zu geben, die die historischen Ressourcen gemäß NI 43-101 Standards auf den neuesten Stand gebracht haben“, sagt Monument-President und CEO Cathy Zhai zu den Zahlen. Erstellt wurde der Bericht von unabhängigen Experten: Snowden Mining Industry Consultants.

In die Schätzung sind Ergebnisse von Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 112.000 Metern eingeflossen. Monument Mining selbst hat hiervon etwa 53.000 Meter in den Jahren 2011 bis 2014 gebohrt. Die Untersuchungen erkundeten kein komplett unbekanntes Gebiet. Schon früher wurde auf Mengapur Bergbau betrieben, abgebaut wurden Kupfer und Magnetit-Eisenerz. Monument Mining selbst wolle sich bei den weiteren Arbeiten bis hin zu weiteren Machbarkeitsstudien zuerst auf Kupfer mit den Beiprodukten Gold und Silber konzentrieren, sagt Zhai.

Ressourcenzahlen auf neuesten Stand gebracht

Ein Blick auf die wichtigsten Werte der aktuellen Mineralressourcenschätzung: In der Kategorie angezeigte Ressourcen sind bei einem unteren Cut-off-Grad von 0,3% Kupfer 39,5 Millionen Tonnen Erz vorhanden. Die Mineralgehalte für Kupfer liegen in dieser Kategorie bei 0,43 %, Gold kommt auf 0,18 Gramm pro Tonne und Silber auf 6,6 Gramm pro Tonne. In der geschlussfolgerten Ressource finden sich weitere 50,9 Millionen Tonnen mit 0,44% Kupfer, 0,11 Gramm Gold pro Tonne und 13 Gramm Silber pro Tonne.

Erhöht man den Cut-off-Grad für Kupfer auf 0,5 Prozent, so kommt Mengapur auf 8,1 Millionen Tonnen Ressource mit 0,65% Kupfer, 0,16 Gramm Gold pro Tonne und 9,3 Gramm Silber pro Tonne in der Kategorie „angezeigt“. „Geschlussfolgert“ enthält Mengapur dann 10,5 Millionen Tonnen Ressource mit 0,68% Kupfer, 0,14 Gramm Gold pro Tonne und 12,4 Gramm Silber pro Tonne.

Machbarkeitsstudie soll in naher Zukunft erstellt werden

Auf das Explorationsteam der Gesellschaft wartet nun weitere Arbeit. „Zur Erhöhung des Vertrauens in die geschlussfolgerten Teile der Mineralressourcenschätzung werden zusätzliche Infill-Bohrungen benötigt“, so Monument Mining im Statement zu den heute vorgelegten Zahlen.

Wie wichtig die aktuelle Phase ist, wird spätestens hieran deutlich: In der nächsten Zeit will das kanadische Unternehmen mit einer Machbarkeitsstudie für das malaysische Projekt beginnen. Hierzu werden die Mineralressourcenschätzung und laufende metallurgische Arbeiten die Datengrundlage liefern.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Monument Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Monument Mining) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Monument Mining entlohnt. Diese sritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Monument Mining profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.