Monument Mining will Tiefenpotenzial des Murchison-Projekts definieren

Auf dem Murchison-Goldprojekt der kanadischen Monument Mining (Frankfurt WKN A0MSJR / TSX-V MMY) lagern historische Ressourcen von insgesamt 640.000 Unzen Gold. Diesem Schatz will das Unternehmen mit einer strukturgeologischen 3D-Studie näherkommen. Das zu 100% Monument gehörende Murchison-Projekt umfasst die Teilgebiete Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra im australischen Bundesstaat Western Australia.

Seit der Übernahme des Projekts Anfang 2014 hat Monument auf Murchison 381.000 Unzen Gold in aktuelle Ressourcen gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 umgewandelt oder neu entdeckt. Darüber hinaus ist die bestehende Goldaufbereitungsanlage auf Burnakura mittlerweile mit einer neu konzipierten und renovierten dreistufigen Brechanlage für die Produktion aufgerüstet worden und kann am Standort Burnakura in Betrieb genommen werden.

Das Unternehmen führte zudem in den vergangenen Jahren mehrere Studien für einen möglichen frühzeitigen Produktionsbeginn durch, die positive Ergebnisse erbrachten. Auf dieser Basis hat Monument beschlossen, die Goldvorkommen weiter zu erhöhen. So soll die Wirtschaftlichkeit des Projekts mit einer Explorationsstrategie optimiert werden, die auf die Erkundung eines größeren Goldsystems abzielt.

Im Fiskaljahr 2019 sammelte Monument weitere historische und aktuelle geologische Daten und führte diese zusammen. So schloss man eine strukturgeologische 2D-Modellierung und -Interpretation ab, die erste Explorationsziele lieferte. Ein mögliches Explorationsprogramm zum Test dieser Ziele wurde dem Management bereits zur Überprüfung vorgelegt.

Das größte Potenzial zur Erweiterung der Ressourcen sieht Monument tief in mehreren historischen Tagebaugruben und in deren umliegenden Gebieten. Entsprechend hat man jetzt eine strukturgeologische 3D-Studie begonnen, um so für das Bohrprogramm Tiefbohrziele zu generieren. Dabei setzt das Unternehmen auf die Expertise der führenden Strukturgeologen, Dr. Jun Cowan (JunCowan) und Dr. Oliver Kreuzer (X-plore GeoConsulting). Diese werden die Studie durchführen, die eine 3D-Vermessung, Datenanalyse, 3D-Modellierung und Auswertung auf den Projekten Burnakura und Gabanintha umfasst. Monument geht davon aus, dass die Studie innerhalb von sechs Wochen fertiggestellt werden kann.

Man erhofft sich von der Studie, ein minennahes Ziel für kurzfristige praktische Bohrungen zur Erweiterung der Ressource definieren zu können und potenzielle Ziele für die langfristigen Perspektiven von Monument Mining zu generieren.

Bislang hat Monument in den Tagebaugruben Kartierungen mit Schwerpunkt auf Strukturmessungen durchgeführt. Diese Arbeiten werden in ein 3D-Strukturmodell integriert. Die Ergebnisse der Studie werden direkt als Leitfaden dienen und Ziele für ein Folgebohrprogramm liefern.

Darüber hinaus wird Monument auch das regionale Ressourcenpotenzial auf seinen Liegenschaften abschätzen. Dafür verwendet man bereits vorliegende Gravitations-, Magnetik- und elektromagnetische, die von Dr. Amanda Buckingham (Fathom Geophysics) speziell gefiltert wurden. Dabei werden spezielle Filtertechniken verwendet, um ungetestete Strukturen in günstigen geologischen Milieus zu identifizieren. Monument plant, auf diesen entwickelten Zielen ebenfalls Bohrungen durchzuführen.





