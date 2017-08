Monument Mining will Intec-Technologie für Kupferproduktion testen

Der kanadische Goldproduzent Monument Mining (WKN A0MSJR / TSX-V MMY) wird wohl nicht die Technologie von Intec International Projects nutzen, um auf seiner Selinsing-Mine in Malaysia Sulfidgolderz zu verarbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen beendet ist.

Denn stattdessen soll untersucht werden, ob mit der Intec-Technologie auf dem Mengapur-Projekt des Unternehmens – ebenfalls in Malaysia gelegen – Kupfermetall hergestellt werden kann, das von der Qualität sehr nah an Kupfermetall heranreicht, wie es in den Warenhäusern der London Metal Exchange gelagert wird. Das ergibt aus Sicht von Monument Sinn, da Malaysia ein Nettoimporteur von Kupfer ist und somit im Land produziertes Metall favorisieren dürfte (geringere Transportkosten, Währungsvorteile).

Nun aber geht es erst einmal darum, Tests durchzuführen und eine Pilotanlage zu errichten, um zu bestätigen, dass der Intec-Prozess auch mit Kupfererz von Mengapur funktioniert. Mit der Intec-Technologie wird seit mehr als sieben Jahren in Tasmanien erfolgreich Kupfer aus Abraumhaldenmaterial produziert. Es handelt sich dabei um ein kommerzielles Projekt.

Monument hat bis zum 16. Januar 2022 Zeit, sich zu entscheiden, ob man die Tests beginnen wird. Diese bestehen aus Tests auf einer Pilotanlage, vorkommerziellen Tests und kommerziellen Versuchstestläufen. Eine definitive Vereinbarung zwischen den Unternehmen muss vor Beginn der vorkommerziellen Testphase abgeschlossen werden.

Mit Unterschrift der neuen Vereinbarung hat Monument 7 Mio. eigene Aktien an Intec ausgegeben. Intec würde sich mit erfolgreichem Abschluss jeder der drei Phasen 25%, 25% und 50% an weiteren 7 Mio. Monument-Aktien verdienen, die bis dahin treuhänderisch verwaltet werden. Sollte sich Monument entscheiden, die Tests nicht zu beginnen oder abzubrechen, gehen die restlichen Aktien an das Unternehmen zurück.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter, Partner oder Auftraggeber der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Monument Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.