Monument Mining erbohrt lange Abschnitte hochgradiger Goldvererzung

Die letzten Quartalszahlen des kanadischen Goldproduzenten Monument Mining (WKN A0MSJR / TSX-V MMY) hatten eine spürbare Verbesserung gebracht. Was am damals höheren Goldpreis lag, aber auch daran, dass das Unternehmen auf seiner Selinsing-Mine wieder vermehrt höhergradiges Oxiderz verarbeiten konnte. Daran, diese Vorkommen auszuweiten, arbeitet Monument mit Hochdruck – und kann nun einen Erfolg vermelden.

Wie das Unternehmen nämlich heute mitteilte, erbrachten Bohrungen auf dem Gebiet Peranggih, ca. 10 Kilometer nördlich der Selinsing-Mine gelegen, signifikante Goldgehalte. Dazu gehören:

- 9,8 Meter mit 10,29 g/t Au

- 2,6 Meter mit 4,86 g/t Au

- 8,6 Meter mit 4,29 g/t Au

- 2,3 Meter mit 3,37 g/t Au

- 4,7 Meter mit 2,42 g/t Au

(Angegeben ist jeweils die wahre Mächtigkeit des Vererzungsintervalls)

Das sind unserer Ansicht nach beeindruckende Zahlen, die hoffen lassen, dass auf Peranggih noch einiges an Material für die Oxiderzverarbeitung auf der Selinsing-Mine zu finden ist! Peranggih ist ein neues Goldfeld, das ein signifikantes vererztes hydrothermales Brekziensystem beherbergt. Es weist eine Streichlänge von 1,2 Kilometern bei einer Breite von 25 bis 50 Metern auf und reicht bis in Tiefen zwischen 40 und 70 Metern. Die Peranggih-Vererzung tritt zudem in der gleichen regionalen Scherstruktur auf, in der auch die Lagerstätten Selinsing und Buffalo Reef von Monument Mining liegen.

Monument hatte das Bohrprogramm 2018 ausgerichtet, um die die Ausdehnung des hochgradig vererzten Gebiets auf dem historischen Minengelände in Peranggih North im Streichen und in Fallrichtung abzudecken. Diese Vererzung mit einer Streichlänge von 150 und einer Breite von 80 Metern war bereits 2017 entdeckt worden, sodass Monument mit den Bohrungen 2018 die Kontinuität der Vererzung und die Bestätigung der Ausdehnung in Fallrichtung und im Streichen anderer Zonen, die zuvor durch Schürfgräben und Bohrungen untersucht wurden (einschließlich Peranggih South, North 114 und NW) überprüfen will.

Bislang hat Monument im Rahmen des Bohrprogramms 2018 rund 2.725 Bohrmeter in 55 Bohrungen abgeteuft, davon 21 Kernbohrungen (1.015 Bohrmeter) und 34 Rückspülbohrungen (1.710 Bohrmeter) und zwar in den Gebieten Peranggih North, South und North 114. Das Unternehmen konnte so auf Peranggih North bislang die Ausdehnung in Fallrichtung und die Verfeinerung der Abgrenzung von mehreren hochgradigen Goldzonen (HG), die von einem niedrig-haltigen (LG) Hauptgoldhof umgeben werden sowie die Identifizierung von HG-Körpern im Gebiet Peranggih South, die von LG-Höfen umgeben werden können oder nicht, bestätigen.

Die bisher vorgenommenen Arbeiten erlauben es dem Unternehmen zudem, die LG- und HG-Vererzung besser abzugrenzen, was die Erzverdünnung innerhalb der modellierten Golderzgänge reduziert. Die Modellierung der Lagerstätte befindet sich mittlerweile in der Abschlussphase. Monument wird einen großen Teil der Infill-Bohrungen, die die Vererzung bestätigten, zur Kalkulation einer Ressource der Kategorie angezeigt verwenden, wo vorher die erste interne Interpretation basierend auf spärlichen regionalen Bohrungen und Schurfgräben durchgeführt wurde. Eine deutliche Verbesserung der Qualität der Schätzungen also!

Monument will nun, im nächsten Schritt, eine 10.000 Tonnen umfassenden Großprobe auf Perangghi entnehmen, um Tests in der Oxid-Goldaufbereitungsanlage Selinsing durchzuführen, mit denen der durchschnittliche Gehalt des Materials in dem in engen Abständen auf Peranggih North abgebohrten Gebiet bestimmt wird. Darüber hinaus sollen Metallurgietests erfolgen. Mit diesen Aktivitäten kann Monument beginnen, sobald eine Zufahrtsstraße fertiggestellt ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies Anfang 2019 der Fall sein dürfte.

Monument hat darüber hinaus weitere Ziele für Erweiterungsbohrungen im Umkreis der höher- bis mittelhaltigen Abschnitte identifiziert – insbesondre auf Peranggih South. Die Arbeiten dort könnten gegen Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2019 beginnen, wenn die Großprobentests positiv ausfallen.

Alles in Allem deutet sich unserer Ansicht nach an, dass Peranggih zu einer signifikanten Quelle von Oxiderz für Monument werden könnte, bis das Unternehmen eine Lösung für die Verarbeitung des ebenfalls vorhandenen Sulfiderzes implementiert hat. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden.



