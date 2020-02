Monument Mining: Probeabbau auf dem Goldgebiet Perangghi angelaufen

Finanztrends Video zu Goldpreis



Jetzt geht es also endlich los: Stärker als erwartet ausgefallene Regenfälle in der Monsunzeit haben dazu geführt, dass der Goldproduzent Monument Mining (WKN A0MSJR / TSXV MMY) den Probeabbau auf dem Goldprospektionsgebiet Peranggih nicht wie geplant noch 2019 sondern erst im Januar 2020 aufnehmen konnte. Jetzt aber ist dieser wichtige Schritt gemacht.Auf der Goldmine Selinsing in Malaysia füttert Monument die Verarbeitungsanlage derzeit mit sehr niedrighaltigem Erz, während man daran arbeitet, die Anlage, die für oxidisches Erz konzipiert ist, auf die Verarbeitung von – dann wieder hochgradigerem – Sulfiderz umzurüsten. Da dies noch eine ganze Weile dauern wird, suchte man nach alternativen Oxiderzquellen, um den Zeitraum zu überbrücken. Und auf Peranggih scheint Monument fündig geworden zu sein.Um das zu bestätigen erfolgt der nun am 20. Januar angelaufene Versuchsabbau, bei dem eine Großprobe von 11.428 Tonnen entnommen werden soll. Mit diesem Material wird die vorhandene Oxid-Goldaufbereitungsanlage auf Selinsing beschickt, um den Durchschnittsgehalt in dem in engen Abständen abgebohrten Gebiet zu bestätigen, das Vorkommen von grobkörnigem Gold zu quantifizieren und die metallurgische Leistung im Anlagenmaßstab zu überprüfen.Geplant ist für die Probeaufbereitung eine durchschnittliche Produktionsrate von 1.024 Tonnen/Tag und Monument geht davon aus, dass diese Arbeiten Anfang März abgeschlossen sein werden. In den ersten zwei Wochen des Abbaubetriebs entnahm man 14.342 Tonnen Material, davon 5.558 Tonnen Großprobenmaterial und 8.784 Tonnen Abraum.Um das Versuchsabbauprogramm durchführen zu können, musste das Unternehmen zunächst eine Transportstraße zum Peranggih-Gebiet errichten / instand setzen, die nun für den LKW-Verkehr geöffnet ist. Auf der Transportstraße wurden umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt, darunter die Installation von 14 neuen Dükerübergängen entlang der 10 km langen Strecke von der nördlichen Liegenschaftsgrenze in Selinsing bis südlich der Liegenschaft Peranggih sowie Aushub- und Aufschüttungsarbeiten über eine Strecke von insgesamt 2 km von Sungai Durian bis zu den Nebenflüssen Sungai Kura erfolgen. Diese Arbeiten werden einen effizienten Materialtransport vom Peranggih-Projekt zur Aufbereitungsanlage in Selinsing ermöglichen Die Straßenoberfläche wird weiter verbessert, damit die Straße künftig bei allen Wetterbedingungen genutzt werden kann.Die Vorbereitungen für den Versuchsabbau auf Peranggih waren umfangreich und umfassten die Markierung der Liegenschaftsgrenzen, Festlegung des Umrisses der anfänglichen Tagebaugrube, den Bau eines Absetzteichs und die Markierung der Großprobenblöcke auf dem Gebiet, das zuvor zur Kontrolle des Gehalts abgebohrt wurde.Dieses Bohrprogramm hatte in den Jahren 2017 und 2018 erfolgreich eine 15 bis 20 Meter breite hochgradige Zone und mehrere isolierte hochgradige Zonen abgegrenzt, die von einem Halo niedrighaltiger Goldvererzung umgeben sind. Dabei wurde das Vorkommen von disseminiertem Gold in der Brekzienmatrix nachgewiesen. Eine vorläufige metallurgische Untersuchung wurde an oxidischem Erz aus Kernbohrungen auf Peranggih (2014) durchgeführt, die eine durchschnittliche Goldausbringung aus dem Oxidmaterial mittels Zyanidlaugung von mehr als 80 % zeigte. Die höchsten Ausbringungsraten lagen bei 98 %.Monument hat auf der Liegenschaft Peranggih bislang weniger als 10% der gesamten Streichlänge der vererzten Struktur abgebohrt und die Goldvererzung ist in Streichrichtung und Fallrichtung noch offen. Der extensive Charakter der Brekzienbildung deutet auf die Höffigkeit für eine signifikante Goldentdeckung innerhalb des Peranggih-Goldfeldes hin. Zusätzliche Explorationsbohrungen können die Informationslücken über die erwartete Vererzung schließen. Darüber hinaus können die Bohrungen zur Gehaltskontrolle in Peranggih North ausgedehnt werden, oder es können andere Ziele überprüft werden. Das Unternehmen sieht die Chance auf Möglichkeiten zur Erweiterung einer Mineralressource und darauf, den Gehalt in der reichhaltigsten, brekzienartigen Zentralzone zu verbessern, auch zwischen zuvor abgebohrten und modellierten Domänen.Je nachdem wie die Ergebnisse des Versuchsabbauprogramms ausfallen, kann Monument ein nachfolgendes Explorationsprogramm konzipieren, um angrenzende Gebiete (z. B. den North Pond) und Gebiete mit ähnlichen Vorkommen von brekzienartigem Material innerhalb des Bezirks zu überprüfen.Es hat lange gedauert, aber jetzt schreitet Monument mit dem Probeabbau auf Peranggih offenbar zügig voran. Dessen Bedeutung für das Unternehmen kann nicht hochgenug eingeschätzt werden. Sollten die Ergebnisse des Probeabbau und der Ausbringungstests positiv ausfallen, könnte auf Selinsing wieder mit deutlich höheren Gehalten und Ausbringungsraten Gold produziert werden als derzeit und Monument verstärkt vom weiterhin starken Goldpreisumfeld profitieren. 