Monument Mining: Die Entscheidungen für Selinsing reifen!

Der Goldproduzent Monument Mining (WKN A0MSJR / TSX-V MMY) treibt die Arbeiten an einer neuen Verarbeitungsanlage für das malaysische Goldprojekt Selinsing voran. Ziel ist es, eine endgültige interne Machbarkeitsstudie zu erstellen, die auf der im Dezember veröffentlichten vorläufigen Machbarkeitsstudie aufsetzt.

Mit der neuen Anlage wollen die Kanadier selbst ohne neue Erzfunde auf Selinsing bis 2023 Gold fördern! Tatsächlich wird die Mine aber kaum 2023 stillgelegt werden müssen, denn die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass über die bereits ausgewiesenen Reserven noch weitere Ressourcen vorhanden sind. Es befinden sich dort neben den ausgewiesenen Reserven noch weitere Goldvorkommen in den Kategorien „angezeigt“ und „geschlussfolgert“. Seit 2010 kam die Selinsing Mine auf jährliche Produktionsraten zwischen 13.793 Unzen und 52.982 Unzen Gold.

Ingenieurarbeiten für endgültige Machbarkeitsstudie

Bei den Arbeiten an der vorläufigen Machbarkeitsstudie hatte sich unter den getesteten Verarbeitungsverfahren das Biox-Verfahren des finnischen Unternehmens Outotec durchgesetzt und die besten Ergebnisse erzielt. „Es verwendet Mikroorganismen bei der Oxidation bestimmter Gold beinhaltender Minerale, um Gold-Gewinnung zu ermöglichen. Dieses Verfahren wird seit Jahrzehnten in Sulfid-Vorverarbeitungs-Anlagen in der ganzen Welt genutzt“, so Monument Mining. Das börsennotierte finnische Unternehmen macht mit Technologien für die Bergbauindustrie jährlich einen milliardenschweren Umsatz und ist in der Branche seit langer Zeit etabliert.

Mittlerweile sind die Ingenieure von Monument Mining wieder am Werk. Die Experten des Unternehmens haben mit der vorausgehenden technischen Planung für die neue Verarbeitungsanlage von Selinsing begonnen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass man mit den Arbeiten an den technischen Planungen im September des laufenden Jahres fertig werden wird. Für den kontinuierlichen Test des Biox-Verfahrens mit den sich verändernden Erzen aus der Selinsing-Förderung werden die Kanadier die Pilotanlage nutzen, die man für die Tests des Intec-Verfahrens gebaut hat. Für die Biox-Tests holt man sich zudem externe Hilfe an Bord. Man wähle derzeit erfahrene Experten für das Verfahren aus, die bei den Arbeiten an der technischen Planung beraten sollen.

Intec-Verfahren zur Kupfergewinnung auf Mengapur

„Intec ist noch nicht als die am geeignetste Verarbeitungsmethode für das Erz auf Selinsing/Buffalo Reef ausgewählt worden“, heißt es derzeit von Monument Mining. Man prüfe zusammen mit Intec die vertraglichen Rahmenbedingungen und teste derzeit die Methode vor allem zur Kupferförderung auf dem Mengapur-Projekt. Das Metall kommt der LME-Qualität sehr nahe, wäre also für Abnehmer hoch interessant. Eine Kupferförderung in Malaysia ist ohnehin lukrativ: Das asiatische Land muss das Metall überwiegend importieren, um den Bedarf der eigenen Industrie zu decken. Die Kanadier wollen auf Mengapur eine kommerzielle Förderung aufbauen und hätten die Kunden damit quasi vor der Haustür.



