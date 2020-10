Monterey Minerals entdeckt Goldader Nr.11 mit bis zu 10,08 g/t Gold

Das Alicia Projekt von Monterey Minerals Inc. (CSE: MREY; FRA :2DK) auf den Philippinen wächst schnell. Wenn man alle bereits entdeckten Goldadern auf dem Projekt aneinanderreihen würde, käme man eine heute schon auf eine Gesamtstrecke aller Adern von mehr als 10 Kilometern. Jetzt hat das Unternehmen im Zuge der laufenden Bohrungen eine weitere reiche Goldader gefunden. Es ist die elfte ihrer Art. Die Geologen haben sie auf den Namen Toto-Ader getauft.



Die Toto Ader verläuft parallel zu den bereits bekannten Adern entlang des Streichens. Die Gold- und Silberergebnisse aus einer Schürfgrabenproben mit 30 Zentimeter Länge beinhalten unter anderem 10,08 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") und 65,6 Gramm pro Tonne Silber.



Auf gleichem Wege wurden in der parallel verlaufenden Pamaraw-Ader 2,31 g/t Au und 0,5 g/t Ag über 1 Meter und 1,35 g/t Au und 2,0 g/t Ag über 1,3 Meter gemessen. Die dritte untersuchte Ader, Baloje, lieferte in einem Schürfgraben mit einem Meter Länge, 1,58 g/t Au und 9 g/t Ag. Die Probenentnahmen laufen parallel zum aktuellen Bohrprogramm weiter.





Max Tuesley, In-Country Manager von Monterey sagte: "Alicia entwickelt sich zu einem äußerst attraktiven Projekt. Obwohl es sich noch in einem frühen Stadium befindet, deuten diese hochgradigen Golduntersuchungen von Oberflächenschürfungen darauf hin, dass die tieferen Ziele möglicherweise größere Mineralisierungskonzentrationen bilden könnten."Einschließlich der Ader Toto wurden bisher 11 Goldadern mit hochgradigem Gold und Basismetallen auf einer kombinierten Streichenlänge von mehr als 10 Kilometern identifiziert. Die neu entdeckte Ader Toto ist geologisch bedeutsam, da die Ader deutliche Brekzienmerkmale aufweist und erheblich verändert ist, wobei Serizit, Quarz und Basismetallsulfide vom geologischen Team vor Ort identifiziert wurden (Abbildung 1).Abbildung 1: Hochgradige Quarz- und Sulfidbrekzie aus der neu entdeckten Ader TotoWie bereits früher bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung vom 16. September 2020), hat Monterey die philippinische Firma Indodrill mit dem Abschluss von 3.000 Bohrmetern auf dem Alicia-Projekt beauftragt.Inzwischen hat Indodrill t das erste Bohrloch fertiggestellt, und die Bohrungen liegen weiterhin im Zeitplan. Die Explorationsbohrungen entlang des Streichens werden bis in eine Tiefe von 300 Metern vorgetrieben. Das Ziel ist es, die gemeinsame Quelle der Adern zu finden. Die Geologen vermuten, dass die Adersysteme in der Tiefe miteinander verschmelzen. Insbesondere die Charakteristik der Toto Ader legt dies nahe. Zu den vorrangigen Bohrzielen gehören: das Pamaraw- Sumilhig-Gebiet spwie die Baloje-Vene.Monterey will nach Abschluss der Bohrungen eine JORC- oder NI 43-101-Maiden-Resource veröffentlichen.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Monterey Minerals halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Monterey Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.