Monsanto-Desaster zieht DAX nach unten

Die Bayer-Aktie hatte gestern eine tragische Rolle übernommen. Die Verurteilung der Tochtergesellschaft Monsanto zu einer Schadenersatzzahlung in dreistelliger Millionenhöhe löste beim Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern ein Kursbeben aus. Der deutsche Leitindex wurde davon mit in die Tiefe gezogen. Aber auch die Währungskrise in der Türkei sowie der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte in den Hinterköpfen der Anleger bleiben. Die genannten Risiken stehen zurzeit einer nachhaltigen Erholung im Weg.

Heute haben die Anleger hierzulande eine wahre Flut an Quartalszahlen zu verdauen. Zahlreiche Unternehmen aus dem DAX, MDAX, TecDAX und SDAX werden ihre Bilanzausweise vorlegen.

Vorbörslich sehen wir das heimische Börsenbarometer bei 12.392 Punkten, rund 0,3% über dem Schlusskurs vom Montag.

Termine des Tages

D : BIP Q2 (08:00 Uhr)

D : ZEW-Konjunkturerwartungen August (11:00 Uhr)

EWU : BIP Q2 (11:00 Uhr)

Quartalszahlen

D Aareal Bank, Bilfinger, K+S, RWE, Deutsche Wohnen, Adler Real Estate, Hamburger Hafen & Logistik, INDUS Holding, Sixt, Symrise, VTG, Singulus Technologies, Deutsche EuroShop, Nordex, Software AG

Charttechnik

Charttechnisch betrachtet hat sich die Situation für den DAX am Freitag vergangener Woche verschlechtert. Die waagerechte Trendlinie bei 12.490 Punkten wurde signifikant unterschritten. Auf die genannte Unterstützung war zuletzt Verlass. Nun dient diese als ernstzunehmender Widerstand. Die nächste Anlaufstelle gen Süden ist nun die Trendgerade bei 12.188/12.176 Zählern.

DAX auf Tagesbasis

