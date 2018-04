Monarca Minerals: Neue Strategie in Bezug auf Silberprojekt Tejamen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die kanadische Monarca Minerals (WKN A2DYWF / TSX-V MMN) verfügt über mehrere vielversprechende Silberprojekte in Mexiko. Aus diesen sticht allerdings das Flaggschiffprojekt Tejamen deutlich hervor. Denn dieses verfügt bereits über eine Ressource von 28,7 Mio. Unzen Silber.

Das Problem – und potenziell auch die Chance – dabei ist, dass man zwar die Rechte an den identifizierten Ressourcen hielt, aber nicht die Oberflächenzugangsrechte, die nötig wären, um weitere Arbeiten durchzuführen. Daran, diese Hürde zu überspringen, wird schon seit Jahren – auch von der Vorgängerfirma Oremex – gearbeitet.

Nun hat Monarca eine neue Initiative angestrengt. Während Monarca-President Carlos Espinosa sich weiter regelmäßig mit den Vertretern von Gemeinden, Bundesstaaten und der mexikanischen Regierung zu Besprechungen trifft, hat das Unternehmen jetzt eine mexikanische Beratungsfirma engagiert, die auf Beziehungen zu Gemeinden in Mexiko spezialisiert ist. Die Experten verfügen über große Erfahrung und auch Erfolge bei der Ausräumung von Problemen, wie sie Monarca mit Tejamen erfährt. Zusammen arbeiten das Unternehmen und die Beratungsgesellschaft nun eine neue Strategie aus, mit der die Gemeinde angesprochen werden soll, während man sich dabei mit den bundesstaatlichen und staatlichen Behörden abspricht.

Parallel zu diesen Aktivitäten hat Monarca die Neuprotokollierung von 202 Rückspül- und zehn Kernbohrungen abgeschlossen. Ziel dieser Arbeiten ist es, ein neues Bohrprogramm zu entwerfen, sobald die Oberflächenrechte erhalten wurden.

Darüber hinaus hatte sich Monarca im November 2017 die Option auf den Erwerb der Liegenschaft San Jose (5.580 Hektar) in Chihuahua, Mexico, gesichert. Das Unternehmen hat jetzt den Zeitraum für die Due Diligence-Prüfung bis zum 8. Juli verlängert, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Nach Ansicht des Unternehmens könnte San Jose nach erfolgreichem Abschluss der laufenden Arbeiten auf dem Gelände eine „exzellente“ Ergänzung seines Liegenschaftportfolios werden.

San Jose, so Monarca weiter, weise nämlich zahlreiche Gemeinsamkeiten mit der 50 Kilometer südöstlich gelegenen Bismark-Mine auf, die seit 1993 in Produktion ist. Die ersten Arbeiten des Unternehmens deuten darauf hin, dass hochgradige Goldvererzung sowie signifikante Silber-, Blei- und Zinkgehhalte auf der Liegenschaft zu finden sein könnten.

Auch wenn San Jose für die Zukunft interessant klingt: Die Entwicklung von Monarca – sowohl des Unternehmens als auch des Aktienkurses – hängt, wie wir bereits in unserem ersten Artikel zu dem Unternehmen ausführten, daran, ob es gelingt, die Oberflächenrechte für Tejamen zu erhalten – oder eben nicht. Es handelt sich unserer Ansicht nach, wie wir ja bereits schrieben, nach wie vor um eine extrem heiße Spekulation, die aber auch sehr hohe Risiken birgt. Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Monarca Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Monarca Minerals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.