Momument Mining: Neue Goldanomalie nahe Peranggih entdeckt

Der kanadische Goldproduzent Monument Mining (WKN A0MSJR / TSXV MMY) hat eine wichtige Entdeckung auf seiner Goldliegenschaft in Malaysia, nahe der Selinsing-Goldmine gemacht. Wie das Unternehmen mitteilte, stieß man auf eine neue Anomalie, das so genannte Prospektionsgebiet Mentique.



Mentique liegt 1 Kilometer westlich von und parallel zum Prospektionsgebiet Perangghi, in dem das Unternehmen zuletzt neue Oxidvererzung entdeckt hatte. Monument führte zwischen Dezember 2018 und März 2019 eine Bodenprobenkampagne in einem Gebiet nordöstlich, südwestlich und südlich der bekannten Vererzung auf Peranggih durch, das sich über 16 km2 erstreckt. Im Rahmen dieses Programms, das zusätzliche Oxiderzexplorationsziele liefern sollte, wurden insgesamt 506 Proben entnommen, deren Ergebnisse nun zur Verfügung stehen.



Und die Beprobung war offensichtlich erfolgreich, da Monument die Entdeckung einer 1,8 Kilometer langen und 0,8 Kilometer breiten Gold-im-Boden-Anomalie rund 1 Kilometer westlich der Perangghi-Lagerstätte melden konnte. Diese lieg auf einer von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Struktur und weist einen Höchstwert von 103 ppb auf (das Prospektionsgebiet Mentique).



Doch das ist noch nicht alles. Monument konnte zudem die Gold-im-Boden-Anomalie von der bekannten Peranggih-Vererzung aus um ein Gebiet von 0,25 mal 0,25 Kilometern nach Süden erweitern. Darüber hinaus konnte man diese Anomalie auch Richtung Norden um ein Gebiet von 0,7 mal 0,3 Kilometer von der Perangghi-Vererzung aus ausdehnen. Und der allgemeine Trend der Anomalie korrespondiert gut mit der großen, regionalen Struktur, die in Selinsing, Buffalo Reef und Peranggih Gold beherbergt.





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Zudem zeigten Analysen, dass das Vorkommen von Arsen starke Übereinstimmungen mit Goldwerten sowohl von Perangghi als auch von Mentique aufweist.Peranggih ist eines der aussichtsreichsten Prospektionsgebiete im Selinsing-Goldportfolio, erklärte das Unternehmen. Dort wurde Goldvererzung durch hochgradige Bohrergebnisse entlang des von Nordwesten nach Südosten verlaufenden strukturellen Trends entdeckt. Und auch das neue Mentique-Gebiet weist eine signifikant anomale Zone auf, die eine gute Übereinstimmung mit zwei angrenzenden Bruchstrukturen zeigt, die von Nordwesten nach Südosten und von Norden nach Süden verlaufen.Monument plant nun zusätzliche Explorationsbohrungen auf der südlichen und nördlichen Ausdehnung der Perangghi-Anomalie, um die Kontinuität der Vererzung im Streichen zu bestätigen, die man auf Grund der geochemischen Bodenanomalie dort erwartet.Darüber hinaus sind auf Mentique mehrere, von Osten nach Westen verlaufenden Gräben geplant, um die Vererzung in Saprolith zu testen und um durch die Entnahme von Proben und geologische Kartierung ein besseres Verständnis der Geologie zu erhalten. Zudem will man Bodenproben nordwestlich des Mentique-Gebiets entnehmen, um die offene, anomale Zone weiter zu untersuchen.Auf Peranggih hat Monument bereits einen Probeabbau vorgenommen, dessen Ergebnisse man präsentieren wird, sobald sie vorliegen. Darüber hinaus will man weitere Grabenproben entnehmen, um zusätzliche geologische Hinweise zu erlangen.Die Entdeckung weiterer oxidischer Goldvererzung wie auf Perangghi wäre für Monument Mining von großer Bedeutung, da man damit die bestehende Anlage der Selinsing-Mine beschicken könnte, bis diese auf die Verarbeitung von Sulfiderz umgestellt ist. Das würde vermutlich deutlich höhere Goldgehalte und Ausbringungsraten ermöglichen, als derzeit erzielt werden können.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Monument Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Monument Mining) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Monument Mining entlohnt. Diese sritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Monument Mining profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.