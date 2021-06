Momo: Stabile Bodenbildung macht Mut

Weitere Suchergebnisse zu "MOMO Inc":

Momo (Wochenchart): Der Titel bewegt sich wieder oberhalb seiner 200-Tagelinie.

Montag, 14. Juni 2021

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant – die …

…Emerging Markets. Allen voran: die asiatischen Märkte. Faszinierend finde ich die Kursbewegungen in China. Aber auch hier gilt: Die Auswahl machts. Auffällig für mich: die aktuelle Chartsituation bei der Momo Inc. (WKN: A12E40). Die Company ist eine chinesische Holdinggesellschaft, die Momo betreibt – eine mobile Social-Networking-Plattform. Nach eigenen Angaben hat Momo rund 80 Millionen Nutzer. Das Unternehmen wurde im Jahre 2011 gegründet; der Börsengang erfolgte 2014. Mit einem KGV(2022e) von 10,9 erscheint mir der Titel fundamental betrachtet nicht als überzogen bewertet (KGV(2021e): 14,6). Die Analystenmeinungen zu Momo indes sind eher verhalten; teils auch widersprüchlich, datieren aber größtenteils auf dem Monat März.

Rückblick: Ende März hatte das Unternehmen Zahlen zum Q4/2020 veröffentlicht und mit einem Umsatzeinbruch aufgewartet. Das drückte die Kurse dann auch nochmals abwärts. Am vergangenen 8. Juni dann, also vor relativ kurzer Zeit, hat die Company mit Firmensitz in Peking ihre Zahlen zum Q1/2021 präsentiert. Mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 CNY (Vorjahresquartal: 2,46 CNY) lag das Ergebnis oberhalb meiner Gewinnprognose, die bei ~1,85 CNY lag. Und das freut mich, schafft Hoffnung und macht mir Mut.

Am Montag lag die Schlussnotierung der Momo-Aktie an der Börse in New York bei 15,75 USD (-0,2%). Die Stabilisierung schreitet in die nächste Runde. Die Bodenbildung ~12,50 / 13,30 USD im obigen Monatschart ist ebenso offensichtlich wie der Resistance ~15,90 / 16,00 USD. Wird mehr daraus? Nun, lassen Sie es mich so sagen: das Chartbild schreit förmlich danach.

Den Emerging Markets übrigens traut man noch große Stücke zu! So rechnet die Fondsgesellschaft DWS damit, dass das erwartete Wirtschaftswachstum der Schwellenländer auf Augenhöhe mit dem Wachstum in den USA liegen dürfte. Möglich erscheint demnach ein Zuwachs in den Emerging Markets um 6,2% (2021) und um 4,7% (2022). Ohnehin erscheint mir, ist Asien relativ glimpflich durch die Corona-Pandemie geschlittert. Das sollte die Aktienmärkte positiv beeinflussen.

