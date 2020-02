Mögliche Verfassungswidrigkeit der nachgelagerten Besteuerung der Rente

Noch immer ist nicht endgültig geklärt, ob die Besteuerung der Rente gegen das Grundgesetz verstößt. Im August vergangenen Jahres teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag mit: „Nach Auffassung der Bundesregierung tritt im Rahmen der Übergangsregelung zur nachgelagerten Besteuerung praktisch keine verfassungswidrige Zweifachbesteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen auf“. Dr. Egmont Kulosa, Richter am Bundesfinanzhof, kommt zu einer anderen Einschätzung.



Nach seiner Auffassung ist „bei Angehörigen der heute mittleren Generation, die um das Jahr 2040 in den Rentenbezug eintreten werden, eine Zweifachbesteuerung“ nachweisbar. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler konfrontierte die Bundesregierung mit dieser Aussage. Diese teilte daraufhin mit, es sei „unstreitig, dass eine „Zweifachbesteuerung“ von gesetzlichen Renten im Einzelfall vermieden werden muss.“ Die darüber hinaus von Herrn Dr. Kulosa vertretene Auffassung, dass es bereits jetzt evident und klar sei, dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer „Zweifachbesteuerung“ von Altersbezügen kommen wird, treffe nach Ansicht der Bundesregierung nicht zu. Frank Schäffler fordert Klarheit in der Sache: „Die Bundesregierung muss endlich den versprochenen Bericht zum Alterseinkünftegesetz vorlegen. Darin muss die Verfassungsmäßigkeit der Rentenreform behandelt werden. Nur so können Klarheit für die Bürger geschaffen werden und Ungerechtigkeiten bei der Rentenbesteuerung korrigiert werden. Ansonsten drohen für die Zukunft gewaltige Haushaltsrisiken durch fällige Rückzahlungen.“

Die Kleine Anfrage sowie die Antwort der Bundesregierung kann unter https://bit.ly/38LI7gr eingesehen werden.