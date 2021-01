Moderna: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Moderna-Aktie drang am 2. Dezember auf ein Allzeithoch bei 178,50 US-Dollar vor. Es konnte eine Woche später nicht mehr ganz erreicht werden, denn nach dem Hoch vom 9. Dezember bei 170,80 US-Dollar begann eine Korrektur. Sie endete am 31. Dezember auf einem Tief bei 102,66 US-Dollar.

Die auf diesem Niveau gestartete Gegenbewegung konnte im Januar die 50-Tagelinie überwinden, wodurch der Anstieg auch in der vergangenen Woche fortgesetzt werden konnte. In der Spitze drangen die Bullen am Freitag bis auf 133,29 US-Dollar vor und erreichten damit den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Ihn signifikant und nachhaltig zu überwinden, ist nun die Aufgabe der kommenden Tage. Dazu sollte in einem ersten Schritt ein Vorstoß bis an den Widerstand bei 147,26 US-Dollar vollzogen werden. Danach gilt es, das Hoch vom 9. Dezember bei 170,80 US-Dollar zu erreichen. Wird diese Hürde genommen, ist das Allzeithoch das nächste Ziel der Bullen.

Scheitert die Moderna-Aktie hingegen daran, den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zu brechen, droht ein Rückfall auf den 50-Tagedurchnitt. Er steigt wieder leicht an und verläuft aktuell bei 116,20 US-Dollar. Kann der gleitende Durchschnitt nicht behauptet werden, sollten weitere Abgaben bis auf das Tief vom 31. Dezember bei 102,66 US-Dollar einkalkuliert werden.





