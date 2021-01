Moderna und Plug Power im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Dow Jones

Nachdem sich der Dow Jones in den letzten Wochen des Jahres 2020 rund um die Marke von 30.000 Punkten bewegte, kann er zum Jahresanfang deutlich nach oben ausbrechen und notiert mittlerweile bei knapp 31.200 Punkten. Die durchaus turbulente Woche aus politischer Sicht konnte die Anleger in den USA somit allem Anschein nach nicht vom Einstieg in den Markt abhalten.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Moderna





Good news für Moderna (WKN: A2N9D9): Am Mittwoch hatte die EU-Kommission den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens für die gesamte Europäische Union zugelassen. Bereits in den nächsten Wochen sollen die ersten Lieferungen der 160 Millionen bestellten Impfdosen eintreffen. Die von den Stuttgarter Anlegern häufig gehandelte Moderna-Aktie stieg daraufhin über 6% und nähert sich wieder der Marke von 100 Euro an – zum Allzeithoch von knapp 150 Euro Anfang Dezember fehlt aber noch ein gutes Stück.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen





Plug Power





Für Aufsehen sorgte in dieser Woche auch die Aktie des Wasserstoff-Überfliegers Plug Power (WKN: A1JA81). Am Mittwoch wurde bekannt, dass der südkoreanische Mischkonzern SK Group mit einem Investment in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar bei Plug Power einsteigt. Ziel des Geschäfts ist die beschleunigte Implementierung von auf Wasserstoff basierenden Energiequellen im asiatischen Raum. Die Aktie notiert mittlerweile bei rund 37 Euro und hat sich somit in einem Jahr nahezu verzehnfacht.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen









* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 4. bis zum 6. Januar an der Börse Stuttgart





Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.