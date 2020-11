Moderna und Biontech im Impfduell

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

„Ich sehe deine 90 % und erhöhe“ – Moderna gibt Coronavirus-Impfstoff mit einer Erfolgsquote von fast 95 % bekannt. Nur eine Woche, nachdem Pfizer mit seiner Phase-3-Studie mit einem Coronavirus-Impfstoff eine Erfolgsquote von 90 % bekanntgegeben hatte, hat Moderna den Einsatz erhöht. Der Biotech-Riese Moderna , lange als Spitzenreiter im Rennen gegen COVID-19 angesehen, gab heute bekannt, dass seine Version des Impfstoffs eine Erfolgsquote von fast 95 % hat. Wir stellen die Kolumne der eToro-Experten vor.

Die Nachrichten von Pfizer letzte Woche haben eine Aktienrally angefeuert, die den SPX500 auf ein neues Allzeithoch hob und den europäischen Märkte zu ihrer besten Woche seit April verhalf. Dieses Mal warten die Investoren ängstlich darauf, dass die Wallstreet eröffnet, um zu sehen, ob die Nachricht die Rally weiter ankurbeln wird. Der Kurs von Moderna macht bereits jetzt einen guten Eindruck und die Aktie hat im vorbörslichen Handel einen Sprung von 18 % gemacht.

In Moderna investieren mit 0 % Provision

Es hat den Anschein, dass Licht am Ende des Covid-19-Tunnels zu sehen ist. Nachdem Pfizer und Moderna ihre erstaunlichen Ergebnisse nur eine Woche voneinander entfernt bekanntgegeben haben, stehen noch Neuigkeiten von Johnson und Johnson, AstraZeneca. Merck, Novavax, Glaxosmithkline, Sanofi und anderen aus, die an eigenen Impfstoffen arbeiten.

Der Kampf gegen COVID-19

Die Coronavirus-Pandemie ist eines der einflussreichsten und signifikantesten Ereignisse der jüngsten Geschichte, mit mehr als 1,3 Millionen Todesfällen auf der ganzen Welt und Millionen weiterer Menschen, die von der Krankheit betroffen sind. Das Virus hat außerdem zahlreiche Branchen auf den globalen Märkten gelähmt, darunter Reisen und Freizeit, Energie und das Finanzwesen.

Seit es klar war, dass das Coronavirus eine globale Pandemie ist, haben sich mehrere Biotech- und große Pharmaunternehmen darum bemüht, einen tragfähigen Impfstoff herzustellen. Während die Entwicklung von Impfstoffen in der Regel Jahre in Anspruch nimmt, haben diese Unternehmen keine Kosten gespart, um den Prozess zu beschleunigen und vielversprechende Ergebnisse in noch nie dagewesener Geschwindigkeit bekanntzugeben.

Pfizer und Moderna sind nur zwei der Unternehmen, die erfolgreiche Ergebnisse bekanntgegeben haben, doch es ist davon auszugehen, dass weitere folgen werden.

In Moderna investieren mit 0 % Provision

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Es können weitere Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie auf etoro.com/de/trading/fees.

Die Welt heilen

Auch wenn diese Ergebnisse der Welt Anlass zu Optimismus geben, steht noch ein langer Weg vor uns. Wir brauchen noch einige Zeit, bis die Impfstoffe durch die Zulassungs-Pipeline gelangen, auch wenn dies beschleunigt wird. Darüber hinaus ist die Logistik der Bereitstellung des Impfstoffs für alle Länder der Welt schwindelerregend. insbesondere wenn man bedenkt, dass der Impfstoff von Pfizer für den Transport auf -70 Grad Celsius gekühlt werden muss.

Und dennoch werden all diese Probleme höchstwahrscheinlich gelöst werden. Jede Regierung wird das tun, was notwendig ist, um ihren Bürgern den hoch begehrten Impfstoff zukommen zu lassen, und je höher die Impfquote, desto einfacher wird es sein, Lockdown-Maßnahmen und Reisebeschränkungen aufzuheben.

Während einige Veränderungen, die durch die Pandemie verursacht wurden, wie die Heimarbeit Revolution, bleiben werden, werden andere Aspekte des Lebens in ihren Zustand vor COVID-19 zurückkehren. In einer geimpften Welt wird der Tourismus wieder florieren, was dazu führen wird, dass sich die stark betroffenen Reise- und Freizeitsegmente erholen und die Aktien der Fluggesellschaften steigen. Die Welt wird ihre Motoren neu starten, was dazu führen könnte, dass die Öl-Märkte wieder Stabilität erlangen, und andere Sektoren, wie die Finanzbranche, werden einen Teil ihrer verlorenen Stärke zurückgewinnen.

Es ist festzustellen, dass das Coronavirus noch immer hier ist und wir sein Ende noch nicht gesehen haben. Doch mit der heutigen Ankündigung von Moderna scheint sein Ende nun etwas näher gerückt zu sein.

Quelle: etoro