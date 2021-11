Moderna: Ein einziges Debakel!

Der Impfstoffhersteller aus den Staaten (WKN: A2N9D9 ISIN: US60770K1079) hat tatsächlich schon bessere Zeiten gesehen.



Notierte die Aktie noch Anfang August bei rund 500 US Dollar, hat sich der Kurs mittlerweile mehr als halbiert (!). Gerade in den letzten Handelstagen ging es u.a. aufgrund einer Umsatzwarnung nochmal ganz kräftig in den Keller! So muß aktuell pro Anteilsschein nur noch 244 USD auf den Tisch gelegt werden. Charttechnisch hat sich die Lage ebenfalls sehr eingetrübt, da Moderna nun auch unter die 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet) abgerutscht ist. Für uns sehen wir deshalb hier derzeit keine Handlungsoptionen und verbleiben somit weiter an der Seitenlinie.

Moderna Tageschart

