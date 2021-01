Moderna: Kann der Abwärtstrend gebrochen werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Moderna-Aktie konnte sich in der vergangenen Woche etwas weiter von ihrem 50-Tagedurchschnitt absetzen und die Marke von 125,00 US-Dollar erneut überwinden. In der Spitze drang der Kurs am Donnerstag auf ein Hoch bei 137,00 US-Dollar vor und erreichte damit den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch vom 2. Dezember bei 178,50 US-Dollar.

Diesen Trend müssen die Käufer in den kommenden Tagen signifikant und auch nachhaltig überwinden, damit der nach dem Tief vom 31. Dezember bei 102,66 US-Dollar begonnene Anstieg weiter fortgesetzt werden kann. In der Vorwoche ist der Kurs im ersten Anlauf zunächst an diesem Widerstand gescheitert und im Tief bis auf 128,90 US-Dollar zurückgefallen.

Gelingt es den Bullen jedoch in dieser Woche, den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zu überwinden, könnte anschließend ein Anstieg auf das Hoch vom 21. Dezember bei 147,26 US-Dollar vollzogen werden. Danach gilt es, das Hoch vom 9. Dezember bei 170,80 US-Dollar zu erreichen. Wird diese Hürde ebenfalls genommen, ist das Allzeithoch das nächste Ziel.

Scheitert die Moderna-Aktie hingegen daran, den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zu brechen, drohen zunächst ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends seit Ende Dezember und anschließend ein Test des 50-Tagedurchnitts. Dieser steigt momentan leicht an und verläuft bei 117,90 US-Dollar. Wird er nachhaltig gebrochen, sollten weitere Abgaben bis auf das Tief vom 31. Dezember bei 102,66 US-Dollar einkalkuliert werden.





