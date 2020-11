Moderna: Eine spannende Frage

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Am vergangenen Montag konnten die Käufer Kurs der Moderna-Aktie über das Hoch vom 20. Juli bei 90,85 US-Dollar ansteigen und auf ein neues Allzeithoch bei 100,50 US-Dollar vordringen lassen. Hier setzten Gewinnmitnahmen ein. Schnell bildete sich ein steiler Abwärtstrend aus, der erst am Mittwoch auf dem Niveau von 88,61 US-Dollar beendet werden konnte.

Am Donnerstag und Freitag griffen die Bullen wieder an. Es gelang ihnen, in der Spitze bis auf 98,43 US-Dollar vorzudringen. Im Wochenchart hat sich durch diese Bewegung eine Kerze ausgebildet, die unbedingt zur Oberseite aufgelöst werden muss, damit kein Hanging Man und damit kein neues Verkaufssignal entsteht.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Moderna?

Die Alternative der Anleger lautet heute und in den nächsten Tagen deshalb: neues Allzeithoch oder neuer Abverkauf. Entscheiden sich die Investoren für die bullische Variante, dürfte das Hoch vom 16. November bei 100,50 US-Dollar überwunden und der Anstieg in Richtung auf die Marken von 105,00 und 110,00 US-Dollar fortgesetzt werden.

Setzt sich hingegen die bärische Variante durch, dürfte es zu einem erneuten Rückfall auf das Tief vom Mittwoch bei 88,61 US-Dollar kommen. Danach kommt dem Hoch vom 18. Mai bei 87,00 US-Dollar eine wichtige Rolle zu. Findet der Kurs hier keinen Halt, dürften sich die Abgaben bis auf das Hoch vom 13. Oktober bei 81,37 US-Dollar fortsetzen.





