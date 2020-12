Moderna Aktie: Das müssen Sie über die neue Studie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Hier ist, was Investoren von Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) am Donnerstag über das letzte Update der Biopharma über ihr Coronavirus-Impfstoffprogramm wissen müssen. Das in Cambridge, Massachusetts ansässige Unternehmen Moderna sagte, dass die ersten jugendlichen Teilnehmer an einer Phase-2/3-Studie mit mRNA-1273, seinem Impfstoff gegen SARS-CoV-2, dosiert worden seien. Das Unternehmen plant, Jugendliche im Alter von 12 bis unter 18 Jahren in die neue Studie aufzunehmen, die in Zusammenarbeit mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority der Bundesregierung durchgeführt wird. Modernas Phase-3-Studie COVE – die die Grundlage für den Antrag des Unternehmens auf Genehmigung der Notfallverwendung von mRNA-1273 bildet – untersuchte Teilnehmer im Alter von 18 Jahren und älter. “Diese Studie für Jugendliche wird uns helfen, die potenzielle Sicherheit und Immunogenität unseres Impfstoffkandidaten COVID-19 in dieser wichtigen jüngeren Altersgruppe zu beurteilen. Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, einen sicheren Impfstoff bereitzustellen, der die Jugendlichen schützt, so dass sie unter normalen Bedingungen in die Schule zurückkehren können”, sagte CEO Stéphane Bancel in einer Erklärung.

Moderna’s Impfstoff-Studiendesign für Jugendliche

Die randomisierte, kontrollierte Phase-2/3-Studie wird die Sicherheit, Reaktogenität und Immunogenität von zwei Impfungen mit mRNA-1273 im Abstand von 28 Tagen untersuchen.Das Unternehmen plant die Einschreibung von 3.000 jugendlichen Teilnehmern in den USA, von denen jeder an beiden Impfstellen ein Placebo oder eine Dosis von 100 mcg erhält. 12 Monate nach der zweiten Impfung werden die Teilnehmer noch weiter verfolgt, sagte Moderna. Moderna teilte mit, dass sie erwartet, im Frühjahr 2021 Daten zu generieren, die die Verwendung von mRNA-1273 bei Jugendlichen vor dem Schuljahr 2021 unterstützen werden. Im Vorfeld wird Modernas Impfstoffkandidat bei der für den 17. Dezember geplanten Sitzung des Impfstoffausschusses der FDA diskutiert werden, was den Weg für eine Zulassung im Notfall ebnen könnte. Die Europäische Arzneimittelagentur hat eine Frist bis zum 12. Januar, um ihr Urteil über mRNA-1273 abzugeben. Bei der letzten Überprüfung am Donnerstag wurden die Moderna-Aktien mit 156,53 USD leicht negativ gehandelt.





