Moderna Aktie: Das könnte knapp werden!

Nach Bekanntgabe der hohen Wirksamkeit ihres Covid19-Impfstoffs schoss die Moderna Aktie nach oben und sorgte an den Börsen für Aufschwung. So stieg die Aktie bis Montag-Mittag um fast 13 Prozent und erreichte obendrein mit 88,50 EUR ein neues Allzeithoch

Ohne hin kennt die Aktie seit Anfang September wieder nur den Weg gen Norden. Seither konnte der Kurs bislang um 73 Prozent zulegen. Die Wochen zuvor befand sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. In der Zeit zwischen Mitte Juli und Anfang September büßte das Unternehmen fast die Hälfte an Börsenwert ein. Das ist aber im Anbracht der vorausgegangenen starken Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn nicht allzu verwunderlich.

Im aktuellen Monat beträgt das Plus bislang rund 40 Prozent. Zur Freude der Anleger konnte die Aktie durch den rasanten Anstieg der vergangenen Tage den charttechnischen Widerstandsbereich bei 75-80 EUR überwinden. Doch in den nächsten Tagen wird es wichtig zu beobachten sein, ob der Moderna Aktie nachhaltig der Break über den besagten Widerstand gelungen ist oder sie erneut unter diesen Bereich fällt. So nutzten einige Anleger die neue Bestmarke für Gewinnmitnahmen. Im Zuge dessen verlor die Aktie zwischenzeitlich fast wieder zweistellig. Ein ähnliches Szenario spielte sich in diesem Jahr bereits Mitte Mai und Mitte Juli ab. In diesen Zeiträumen gab die Aktie nach fulminanten Anstiegen in den darauffolgenden Tagen fast die ganzen Kursgewinne wieder ab und näherte sich stark der 38-Tage-Linie (GD38). Derzeit ist der Abstand zum besagten Preis-Indikatoren auf gefährliche 29 Prozent angewachsen.

Aktuell liegen zur Moderna Aktie 15 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 2 ‘Hold’-Ratings und lediglich 1 ‘Sell’-Rating. Folglich bilden zur Freude der Anleger die 12 ‘Buy’-Ratings die Mehrheit. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil 104,71 USD (88,14 EUR).





