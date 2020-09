Moderna Aktie: Unterstützung hat gehalten! Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Moderna Aktie: Das Tief aus dem Juni dieses Jahres bei 55,81 USD hat den Kurs genug Halt bieten können. Er zog zur Oberseite weg und konnte fast das letzte kleine Zwischenhoch überwinden. Damit kommt nun wieder Musik ins Spiel. Wenn es den Bullen nun gelingt die Marke von rund 72,00 USD per Tagesschlusskurs zu überwinden, dann besteht Luft bis zum Hochpunkt bei 95,21 USD. Obwohl in den letzten Monaten eine Abwärtsbewegung, und seit April/Mai eher eine Seitwärtsbewegung zu sehen ist, befindet sich der Anteilschein noch in einem Bullenmarkt. Denn die wichtige 200-Tagelinie ist noch nicht unterschritten und zudem steigend.

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bärisch) | 100-Tage-Linie (neutral) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Grundsätzlich befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Zwar ist der Kurs nicht über der 38 und 100-Tage-Linie aber er notiert doch über der wichtigen 200-Tage-Linie. Das gilt im Allgemeinen als Kaufsignal.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bärisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Abwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist fallend, das ist als bärisch zu werten.

○ Der Macd Indikator (Moderna Aktie): (Unter null – bärisch) Er ist unter der Nulllinie und die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit ist das als bärisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Kaufsignal) Zwar befindet sich dieser Indikator wieder im neutralen Bereich, aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.

○ Der Stochastic Indikator: (Kaufsignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.





